Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de La Espriella se pronunció durante la apertura del nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) en La Guajira, escenario que utilizó para responder a los cuestionamientos sobre su modo de enfrentar a los capturados en los operativos de la Fuerza Pública contra organizaciones criminales que lidera el Gobierno. En su intervención, de acuerdo con lo publicado por El Espectador, el mandatario defendió su accionar afirmando que dichos encuentros con los detenidos, en los que los llama “bandidos” o “miserables” y les da la “bienvenida a la patria milagro”, no constituyen una violación de garantías constitucionales. A esto añadió que las capturas involucradas “han sido legalizadas”, lo que demuestra, según él, transparencia y legalidad en los procedimientos.

Sigue a PULZO en Discover

El contexto de estas afirmaciones tiene relación directa con recientes decisiones judiciales. Tras la captura de varios presuntos miembros del Clan del Golfo identificados como alias “Primo Gay”, Henry Sneyder Herrón Serna y alias “Pata de Palo”, un juez ambulante con función de control de garantías en Antioquia ordenó remitir copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para evaluar la conducta del presidente durante los operativos y su trato hacia los detenidos. El mandatario llegó a encarar públicamente a “Primo Gay” tildándolo de “miserable asesino” y señalándolo de ser responsable de la muerte de 13 policías, información que, como reporta El Espectador, fue divulgada mediante video y generó una fuerte polémica. Aunque el juez estuvo cerca de declarar ilegales esas capturas por la exposición mediática y directa de los capturados, al final fueron ratificadas como legales y el proceso judicial continúa su curso.

El presidente también reiteró en La Guajira su exigencia al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para impedir el ingreso ilegal de teléfonos a las prisiones y pidió acciones contundentes para evitar que estos centros se conviertan en lugares de coordinación de delitos. Las intervenciones verbales directas de De la Espriella hacia los capturados no son un hecho aislado; en varias ciudades, desde Bogotá hasta Barranquilla, ha empleado expresiones como “Así es que se doma a un bandido” o “Vas a ver lo duro que muerde el tigre” en presencia de presuntos criminales detenidos. Estos hechos han motivado tanto debates jurídicos como discusiones sobre los límites del trato estatal a los internos bajo custodia, siempre de acuerdo con los reportes de El Espectador.

¿Cuáles han sido las reacciones legales y políticas sobre los careos del presidente de La Espriella con capturados?

Después de la difusión de videos donde el presidente De la Espriella enfrenta directamente a detenidos en operativos, las reacciones incluyeron la orden de un juez de Antioquia de investigar su conducta a través de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Aunque hubo riesgo de que las capturas no fueran validadas por el modo en que se presentó a los capturados ante los medios, finalmente se ratificó la legalidad del proceso. Además, la Procuraduría General de la Nación fue requerida para determinar posibles faltas disciplinarias de los funcionarios involucrados.

¿Qué es el ERON y qué importancia tiene la nueva cárcel inaugurada en La Guajira?

El Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) es una institución carcelaria diseñada para garantizar condiciones que permitan la resocialización de las personas privadas de la libertad. La apertura de la nueva ERON en La Guajira fue destacada por el presidente como un paso hacia la dignidad en el trato de los internos bajo la tutela del Estado, subrayando la importancia de contar con instalaciones adecuadas para su rehabilitación, según lo reportado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.