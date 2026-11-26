Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá presenta, para este jueves 26 de noviembre de 2026, una serie de novedades que afectan tanto a conductores particulares como a usuarios del sistema TransMilenio. Desde horas de la mañana, el tránsito en la avenida El Dorado, específicamente entre la carrera 103 y la carrera 68, es uno de los puntos críticos reportados. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial del distrito, sobre este corredor se evidencia un alto flujo vehicular, lo que representa demoras considerables para quienes se desplazan por esa zona de la ciudad.

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Además, se registra una situación relevante relacionada con TransMilenio, el principal sistema de transporte masivo de Bogotá. Según datos entregados por el portal de TransMilenio, una novedad operativa a la altura del interconector de la calle 80 obliga a que los buses que normalmente se movilizan en el sentido norte a sur se vean impedidos de continuar por ese tramo. Como medida ante la contingencia, los servicios están girando hacia el sur en la estación Héroes, lo que implica cambios en la rutina diaria de los pasajeros que usan esa ruta para movilizarse.

De acuerdo con la información recogida del Centro Estratégico de movilidad, en el interior de la avenida El Dorado se están implementando distintas operaciones de agilización del flujo de vehículos. Estas acciones son desarrolladas en coordinación con los equipos de Agentes Civiles, el Grupo Guía y el personal de Tránsito en terreno, quienes buscan disminuir el impacto de las congestiones y restablecer la normalidad vial en el menor tiempo posible.

Adicionalmente, este contexto se presenta mientras en la ciudad sigue vigente la medida de pico y placa, que regula la circulación de vehículos con el fin de mejorar la movilidad y, a su vez, mitigar los niveles de congestión en las principales arterias de la capital. De acuerdo con lo reseñado en el portal oficial del distrito, la regulación para la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 se mantiene, lo que también influye en la dinámica vial.

Las afectaciones de la mañana de este jueves demuestran, una vez más, cómo las novedades operativas, junto con el alto volumen de tráfico, pueden incidir de manera significativa en la movilidad diaria de Bogotá y en la rutina de los ciudadanos que usan transporte público o particular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado del tráfico en la avenida El Dorado en Bogotá hoy?

Según el portal oficial del distrito de Bogotá, durante la mañana del 26 de noviembre de 2026, la avenida El Dorado entre la carrera 103 y la carrera 68 presenta un alto flujo vehicular, lo que ocasiona demoras y congestión en la movilidad de esta zona clave de la ciudad. Las autoridades de movilidad están ejecutando maniobras en terreno para agilizar la circulación y mitigar el impacto sobre los conductores.

¿Cómo está afectado el servicio de TransMilenio en Bogotá este 26 de noviembre de 2026?

El sistema TransMilenio reporta una novedad operativa a la altura del interconector de la calle 80, por la cual los buses que se desplazan de norte a sur no tienen paso normal y deben girar hacia el sur en la estación Héroes. Esta modificación trae consigo afectaciones en las rutas habituales y cambios temporales para los usuarios que dependen de este servicio en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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