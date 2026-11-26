Por: Portal Bogotá

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Los usuarios del transporte público en Bogotá recibieron una importante novedad para su movilidad, especialmente en el sector de Galán. De acuerdo con la información publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, desde el lunes 23 de noviembre de 2026, el servicio TransMiZonal A426 Estación Comuneros – F426 Galán extendió su trayecto en la localidad de Puente Aranda. Esta expansión tiene como principal objetivo mejorar el acceso y la conectividad de los habitantes del sector, quienes ahora cuentan con más opciones para desplazarse por la ciudad gracias a la inclusión de nuevas paradas en puntos estratégicos.

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El ajuste en el trazado contempla nuevas paradas diseñadas para facilitar la entrada y salida de los pasajeros en Galán. Según información suministrada por TransMilenio, las nuevas ubicaciones donde los usuarios pueden abordar o descender del servicio son las siguientes: la parada 680A08, correspondiente al Módulo A, en el barrio Galán (diagonal 2 con carrera 66), y la parada 100D07, ubicada en el Módulo D, sobre la avenida calle 3 (entre avenida carrera 68 y calle 1). Esta ampliación responde al interés de acercar el sistema a más habitantes de Puente Aranda, contribuyendo a una mejor distribución del flujo de pasajeros y fortaleciendo la cobertura del servicio en el occidente de la capital.

En cuanto a los horarios, la ruta extendida opera de lunes a sábado, en un amplio rango comprendido entre las 4:30 de la mañana y las 10:30 de la noche. Esto permite atender la demanda tanto de personas que inician sus actividades a primera hora del día como de quienes requieren movilizarse hasta la noche, procurando así que el servicio sea útil para trabajadores, estudiantes y habitantes en general.

La administración sugiere una planeación anticipada de los trayectos. Los usuarios pueden informarse a través del canal de WhatsApp de TransMilenio y utilizar la aplicación oficial TransMiApp, o consultar el sitio web del sistema para conocer el estado de la operación y programar sus viajes. Así, la intención es asegurar recorridos más rápidos y eficientes, aprovechando las nuevas alternativas de cobertura presentadas por el sistema de transporte público de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas paradas del servicio TransMiZonal A426 – F426 en Galán?

Las nuevas paradas del trayecto ampliado son la 680A08 en el barrio Galán (diagonal 2 con carrera 66) y la 100D07 en la avenida calle 3 (entre avenida carrera 68 y calle 1), según información publicada por TransMilenio y el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿En qué horario funciona la ruta extendida de TransMiZonal A426 – F426?

La nueva extensión de la ruta opera de lunes a sábado desde las 4:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, según datos informados por TransMilenio y el sitio web de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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