Por: Portal Bogotá

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Este viernes 27 de noviembre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud invita a la ciudadanía en Bogotá a acudir a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados para iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación. Es fundamental que quienes asistan lleven su documento de identidad para acceder al servicio de manera ágil y segura, según la información divulgada por la entidad.

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La jornada de vacunación está enfocada en la prevención de enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños entre los 9 y 17 años, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital de Salud. Promover la inmunización frente a el VPH es esencial, pues el virus puede desencadenar afecciones a largo plazo en la salud.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados principalmente en centros de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). Estos espacios aseguran que el servicio de inmunización sea permanente y de fácil acceso para la población en diferentes sectores de la ciudad. Además, se habilitan puntos adicionales en sitios de alta afluencia como centros comerciales, parques, plazas y colegios. La ubicación y disponibilidad se actualizan de manera diaria a través de los canales oficiales en redes sociales.

Para la vacunación de fiebre amarilla en gestantes y personas mayores de 60 años, el proceso se lleva a cabo únicamente en puntos autorizados por la Secretaría Distrital de Salud y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas también como Entidades Promotoras de Salud (EPS). En estos lugares se ofrece valoración médica previa y acompañamiento durante la aplicación de la dosis, con el fin de salvaguardar la seguridad de estas personas.

La Secretaría Distrital de Salud ha puesto a disposición enlaces donde la ciudadanía puede consultar la ubicación y horarios de los puntos de vacunación habilitados para esta jornada, así como los lugares específicos autorizados para la vacuna de fiebre amarilla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde consultar los puntos de vacunación contra el VPH en Bogotá para niños y niñas de 9 a 17 años?

La Secretaría Distrital de Salud ha dispuesto un enlace donde usted puede consultar la ubicación exacta y horarios de los puntos de vacunación habilitados para la población infantil y juvenil que requiere la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Puede acceder a la información actualizada sobre estos puntos en el documento oficial publicado por la entidad.

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse contra la fiebre amarilla en Bogotá y qué significa EAPB?

Para acceder a la vacuna contra la fiebre amarilla en Bogotá, las personas gestantes y mayores de 60 años deben acudir a puntos de atención autorizados y recibir valoración médica previa, como lo establece la Secretaría Distrital de Salud. EAPB significa Entidad Administradora de Planes de Beneficio, conocidas también como Entidades Promotoras de Salud (EPS), que gestionan y autorizan servicios de salud, incluidos los relacionados con vacunación.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.