Por: El Espectador

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La tarde del jueves 26 de noviembre estuvo marcada por un lamentable hecho en Balcoa, Cauca, donde fue asesinado Harold Fernan Chicaiza Bolaños, funcionario de la Fiscalía General de la Nación. Chicaiza Bolaños desempeñaba el cargo de asistente de fiscal y estaba adscrito a la Dirección Seccional Cauca, según información oficial del ente investigador. De acuerdo con lo comunicado por la Fiscalía, el servidor público se dirigía hacia su lugar de trabajo cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones, en un aparente acto de sicariato.

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A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación expresó su rotundo rechazo a este tipo de violencia que, una vez más, tiene como blanco a servidores públicos y funcionarios judiciales. Además, la entidad manifestó condolencias y solidaridad con la familia, amigos y compañeros de trabajo de Harold Fernan Chicaiza Bolaños, resaltando el dolor que significa para la institución la pérdida de uno de sus miembros por causas violentas.

En reacción a este homicidio, la Fiscalía informó sobre la conformación de un equipo conjunto de investigación. Este equipo está integrado por fiscales pertenecientes tanto a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales como a la Dirección Seccional Cauca. Además, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional participan activamente en el proceso investigativo, buscando esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Según lo reportado por la Fiscalía, este crimen representa una grave agresión en contra de quienes ejercen labores fundamentales dentro de la administración de justicia en Colombia, especialmente en regiones como Cauca, donde los judiciales suelen enfrentarse a contextos de alta conflictividad. La institución reafirmó su compromiso de investigar hasta las últimas consecuencias y resaltó la importancia de trabajar articuladamente con otras entidades de seguridad.

No se han reportado nuevos datos sobre los presuntos responsables ni sobre los avances de la investigación al cierre de esta información. Por ahora, se mantiene el seguimiento por parte del equipo conformado, a la espera de mayores resultados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió con el funcionario de la Fiscalía asesinado en Cauca?

Harold Fernan Chicaiza Bolaños, asistente de fiscal adscrito a la Dirección Seccional Cauca, fue asesinado en un aparente hecho de sicariato cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo en Balcoa. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, hombres armados interceptaron al funcionario y le dispararon en repetidas ocasiones. El caso generó rechazo institucional y actualmente un equipo especializado investiga los hechos para encontrar a los responsables.

¿Cómo está actuando la Fiscalía tras el asesinato del funcionario?

La Fiscalía General de la Nación conformó un equipo conjunto de investigación integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Seccional Cauca, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. El objetivo principal es esclarecer el crimen de Harold Fernan Chicaiza Bolaños y llevar a los responsables ante la justicia, reafirmando el compromiso institucional frente a la seguridad de sus funcionarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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