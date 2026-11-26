Por: El Espectador

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Tres mujeres fueron detenidas por la presunta distribución y uso de productos estéticos falsificados en establecimientos de comercio en Valle del Cauca. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las indiciadas son madre e hija, dueñas de un centro de belleza y un spa, junto con la administradora de estos negocios. La investigación reveló que en dichos establecimientos se promocionaban procedimientos estéticos utilizando hilos tensores de polidioxanona, así como un bioestimulador inyectable de colágeno. Durante los operativos judiciales, se incautaron varias presentaciones y cantidades de estos productos, los cuales no eran originales.

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La Fiscalía detalló que estos insumos no eran comprados directamente al fabricante. Supuestamente, eran productos de origen asiático, transportados inicialmente a Estados Unidos y, desde allí, llevados en pequeñas cantidades y de forma fraccionada a Colombia por familiares de las personas capturadas. Esta estrategia buscaba evitar la detección de las autoridades. Ya en el país, los productos eran modificados o mezclados con otros componentes y, posteriormente, comercializados tanto en tiendas físicas como a través de plataformas en línea, con envíos a distintas ciudades. Además, las autoridades manifestaron que durante la última semana aumentaron las publicaciones en redes sociales y otras plataformas virtuales, empleando como pretexto descuentos y promociones del Black Friday para captar clientela.

El ente acusador hizo énfasis en que estas actividades se ejecutaban sin el registro sanitario requerido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ni los permisos correspondientes de acuerdo con la ley. Para respaldar la confianza de quienes asistían a los tratamientos estéticos, las implicadas mostraban muestras auténticas de los productos, aunque estos no eran los realmente utilizados durante las intervenciones.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos anunció que las tres mujeres serán presentadas ante un juez de control de garantías. En esa diligencia, se les imputarán los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, así como usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, según señaló la Fiscalía General de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron capturadas las propietarias de un centro de belleza en Valle del Cauca?

Las propietarias y la administradora del centro de belleza fueron capturadas porque, según la Fiscalía General de la Nación, presuntamente se encontraban distribuyendo y aplicando productos estéticos falsificados y no originales sin tener los permisos sanitarios exigidos por el Invima, usando además estrategias irregulares para importar y vender estos productos en el país.

¿Qué productos estéticos falsificados se incautaron en el operativo realizado en Valle del Cauca?

Durante el operativo, la Fiscalía informó que se incautaron diversas presentaciones de hilos tensores de polidioxanona y un bioestimulador inyectable de colágeno, además de otros productos médicos sin registro sanitario o que habían sido alterados, los cuales eran utilizados en los procedimientos ofrecidos en los establecimientos intervenidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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