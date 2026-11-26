Por: Portal Bogotá

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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), el Distrito, según información de Bogotá, implementó la Ruta de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencias, conocida como Ruta Mujer, en la Casa de Justicia de Los Mártires. Esta acción refuerza el acceso efectivo a la justicia y la protección de quienes más lo necesitan. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció la importancia de la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y reafirmó el compromiso institucional contra la inequidad y la violencia basada en género.

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La habilitación de la Ruta Mujer en la Casa de Justicia de Los Mártires se traduce en que diez de las dieciséis Casas de Justicia de Bogotá cuentan ya con este servicio especializado. Entre enero y octubre de 2026, esta sede atendió 3.549 casos en el Centro de Recepción e Información, de los cuales 55,7 %, es decir, 1.977, correspondieron a mujeres. Estas cifras, reportadas por el Distrito, reflejan una demanda significativa de atención integral y justicia para la población femenina.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y respaldada por la Secretaría Distrital de la Mujer. A través de la Ruta Mujer se facilita orientación jurídica y psicosocial, recepción de denuncias, valoraciones médico-legales y adopción de medidas de protección. Cada entidad involucrada asume un rol concreto: la Secretaría de la Mujer lidera la atención psicosocial y jurídica; la Fiscalía General de la Nación recibe las denuncias; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encarga de las valoraciones médico-legales; las Comisarías de Familia adoptan medidas de protección conforme a la Ley 2126 de 2021; y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) protege los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta medida cumple con las directrices del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. También, desde diciembre de 2025, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia implementó la Alerta Naranja en las dieciséis Casas de Justicia, lo que permite alertar sobre riesgos de feminicidio identificados por Medicina Legal y activar la atención necesaria mediante los sistemas de alertas tempranas y de información distrital. Según cifras del Distrito, de enero a octubre de 2026, se registraron 2.796 ingresos bajo esta alerta y 11.632 atenciones en las nueve casas con Ruta Mujer previamente existentes. Esto ratifica la relevancia de estos mecanismos territoriales en la protección de las mujeres.

Para denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delito, el Distrito recuerda a los ciudadanos el uso de la Línea de Emergencias 123.

¿Qué servicios específicos ofrece la Ruta Mujer en las Casas de Justicia de Bogotá?

La Ruta Mujer brinda orientación jurídica y psicosocial, recepción de denuncias, valoraciones médico-legales y gestiona medidas de protección jurídica. Además, permite la articulación de varias entidades distritales y nacionales para garantizar atención inmediata y especializada a mujeres víctimas de violencias.

¿Cómo funciona la Alerta Naranja en las Casas de Justicia de Bogotá y qué significa el riesgo de feminicidio?

La Alerta Naranja es un mecanismo implementado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para priorizar la atención a mujeres con riesgo identificado de feminicidio por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A través del Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) y el Sistema de Información Distrital de Justicia (SIDIJUS), se gestionan ingresos y se activan los servicios necesarios para la protección de mujeres en riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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