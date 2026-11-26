Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para recibir uno de los eventos culturales más esperados del año: Salsa al Parque 2026. Este festival, respaldado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), tendrá lugar en el parque Simón Bolívar durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, ofreciendo dos jornadas llenas de música, artistas destacados y una experiencia pensada para el esparcimiento y la seguridad de los asistentes, como lo indica la información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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El festival está dirigido exclusivamente a personas mayores de 18 años. Las puertas del parque se abrirán el sábado desde las 12:30 p. m. y el domingo desde las 11:30 a. m. Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la transmisión se hará por todas las señales abiertas de Canal Capital, permitiendo que miles disfruten del evento desde diferentes lugares.

En cuanto a las zonas habilitadas dentro del evento, Salsa al Parque 2026 ofrecerá una amplia zona de baterías sanitarias en el costado occidental de la Plaza de Eventos, junto con cuatro puestos médicos correctamente señalizados, cuatro ambulancias medicalizadas y una ambulancia básica disponibles durante toda la duración del festival. Además, en esa misma área estará ubicada la zona de alimentos y bebidas, que ofrecerá variedad de opciones, incluyendo productos hidratantes y bebidas alcohólicas. La entrada de menores de edad está completamente restringida, por lo que se recomienda llevar documento de identidad para verificar la edad.

El acceso principal para el público general será por la calle 63 con carrera 60, calzada sur. Las personas con discapacidad tendrán ingreso especial por el acceso de prensa y aliados, ubicado sobre la avenida carrera 60 con calle 62. En materia de transporte, TransMilenio y las rutas TransMiZonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) funcionarán normalmente, permitiendo el ingreso por las principales vías de la zona. Como opciones de parqueo están los parqueaderos del Parque de los Novios, Palacio de los Deportes, Biblioteca Virgilio Barco y Unidad Deportiva El Salitre.

Durante los dos días de festival habrá cierre vial en la calle 63, calzada sur, entre avenida carrera 68 y carrera 60, desde las 10:30 a. m. hasta las 11:30 p. m., por lo que se recomienda anticipar los desplazamientos. Está prohibido el ingreso de camisetas de fútbol, banderas, sombrillas con punta, armas, envases de vidrio, alcohol, animales, cámaras profesionales sin acreditación, drones, bicicletas, patines, cascos de moto, objetos voluminosos y productos para la venta informal no autorizados.

Salsa al Parque 2026 promete un cartel de 15 artistas y agrupaciones: cinco nacionales, cinco internacionales y cinco distritales. Entre los nombres resaltan Alfredo de la Fé, Willy García, Orquesta Aragón y La 33. Para más información sobre horarios y programación, Idartes invita a consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y restricciones de ingreso para el Festival Salsa al Parque 2026?

Solo podrán ingresar personas mayores de 18 años, quienes deberán portar su documento de identidad, ya que habrá verificación de edad en los accesos. Está prohibido entrar con elementos como camisetas de equipos de fútbol, banderas, sombrillas con punta, armas, envases de vidrio, bebidas alcohólicas, animales de compañía, cámaras profesionales sin acreditación, drones, patines y objetos voluminosos, así como cualquier producto para la venta informal no autorizado. Estas restricciones buscan garantizar la seguridad y el bienestar en el festival.

¿Qué servicios y opciones de movilidad ofrece el festival Salsa al Parque 2026 para los asistentes?

El festival dispondrá de zonas de baterías sanitarias, puestos médicos y ambulancias en el interior del parque Simón Bolívar. Para llegar, los asistentes contarán con TransMilenio y rutas TransMiZonales del SITP, con accesos principales por la calle 63 con carrera 60 y accesos diferenciados para personas con discapacidad. También habrá parqueaderos cercanos y se recomienda planificar el recorrido debido al cierre vial en la zona durante el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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