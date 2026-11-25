Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

BibloRed, en alianza con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y las alcaldías locales de Santa Fe, La Candelaria y Usaquén, lanzó la convocatoria "Navidad en palabras e imágenes", un concurso local que convoca a la infancia y a la juventud de estas tres localidades. El objetivo principal de la iniciativa está en fomentar la creación literaria y artística, así como fortalecer la participación cultural en las comunidades seleccionadas.

Sigue a PULZO en Discover

La novedad de la convocatoria reside en la apertura a dos grupos por edad: una categoría infantil para niñas y niños de 8 a 10 años y otra categoría juvenil para participantes de 11 a 14 años. Según la información oficial proporcionada por la Secretaría de Cultura y BibloRed, los concursantes podrán postular relatos, cuentos e ilustraciones. Estas obras deben estar inspiradas en la Navidad, pero también pueden abordar temas como la amistad, la solidaridad, la familia elegida, la memoria y la vida de barrio, lo que invita a la reflexión sobre valores y experiencias cercanas a la infancia y la adolescencia.

Para acompañar y preparar a las niñas y niños interesados, se organizaron talleres gratuitos de escritura e ilustración en las bibliotecas públicas La Peña, FUGA y Usaquén - Servitá. Además, los Paraderos Paralibros Paraparques, conocidos como PPP, en las tres localidades, funcionarán como espacios alternativos de formación cultural. Estos talleres están abiertos a partir de los 6 años, con el objetivo de acercar a las y los participantes al mundo de la cultura escrita y estimular su creatividad, brindándoles herramientas para desarrollar sus propuestas, según destacó Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura.

La convocatoria premiará a seis ganadores por cada localidad, tres en cada una de las categorías, quienes recibirán bonos redimibles en librerías y papelerías por un monto de un millón de pesos colombianos. Todos los participantes, sin excepción, recibirán un kit de escritura como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. El proceso de inscripción estará disponible hasta el mediodía del 14 de diciembre. Para participar, es necesario diligenciar un formulario y presentar la documentación solicitada.

La programación de talleres se distribuye entre las diferentes bibliotecas y PPP, con fechas y horarios específicos para cada actividad. Los detalles completos de la agenda permiten a las familias planear con anticipación su participación en este programa que busca consolidar hábitos de lectura y apreciación artística desde la primera infancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el concurso "Navidad en palabras e imágenes" de BibloRed?

Para participar en el concurso organizado por BibloRed, niñas, niños y adolescentes que vivan en las localidades de Santa Fe, La Candelaria o Usaquén deben diligenciar un formulario, reunir y presentar la documentación necesaria y entregar relatos, cuentos o ilustraciones inspirados en la Navidad y otros valores destacados. La convocatoria está abierta hasta el mediodía del 14 de diciembre y contempla dos categorías de edad.

¿Qué temas pueden desarrollar los participantes en el concurso navideño de BibloRed?

De acuerdo con la convocatoria, los participantes pueden explorar temas como la amistad, la solidaridad, la familia elegida, la memoria y el barrio, además de la experiencia navideña. Estas temáticas buscan estimular la creatividad infantil y juvenil y fomentar reflexiones sobre los valores y las vivencias propias de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z