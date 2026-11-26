Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave episodio de violencia estremeció el corregimiento El Carmen, en la zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, donde un dron cargado con explosivos impactó la iglesia del lugar durante la tarde del miércoles 25 de noviembre. De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el hecho tuvo lugar hacia las 5:45 p. m., cuando fue reportado el lanzamiento de una granada desde un Sistema de Aeronave No Tripulada (UAS, por sus siglas en inglés). Aunque el objetivo inicial habría sido la estación de Policía local, el artefacto terminó cayendo en el techo del templo religioso, causando serios daños en la infraestructura. A pesar de la magnitud del ataque, afortunadamente no se registraron heridos entre los habitantes, de acuerdo con la información oficial.

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El impacto destruyó parte del techo de la iglesia y dejó un hueco considerable, así como varias afectaciones en el inmueble. Este ataque ha despertado preocupación por el uso de drones como herramienta para perpetrar acciones violentas contra blancos institucionales y, consecuentemente, poner en peligro a la población civil y a bienes protegidos. Según las autoridades departamentales y nacionales citadas en el reporte, esta modalidad representa un riesgo creciente para la región, especialmente en zonas donde hay antecedentes de enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, fue uno de los primeros en manifestar su rechazo absoluto al atentado, catalogándolo como un “acto de barbarie” y recordando que los templos religiosos, como la iglesia afectada, están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El funcionario enfatizó que “lo ocurrido en Dagua, Valle del Cauca, es de extrema gravedad y constituye un crimen de guerra”. Además, anunció que la Fuerza Pública tomará todas las medidas necesarias para dar con el paradero de los responsables, reiterando la decisión de no dar tregua ante quienes atenten contra la vida, la tranquilidad de las comunidades y los bienes de carácter sagrado.

El presidente Abelardo De La Espriella también condenó con firmeza el acto y ordenó fortalecer la operatividad de la Fuerza Pública en la región para identificar y capturar a quienes estarían detrás del atentado. Resaltó, además, que, pese a la gravedad del suceso, no hubo víctimas civiles en el ataque.

Las investigaciones se centran en esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad de los responsables, en un contexto marcado por la actividad de organizaciones criminales en la zona. Como respuesta, se anunciaron medidas para reforzar la seguridad en corredores estratégicos del Valle del Cauca, especialmente en peajes y vías, mientras crece la preocupación por el uso sofisticado de tecnologías como los drones en escenarios de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes serían los posibles responsables del ataque con dron en Dagua, Valle?

Las autoridades confirmaron la apertura de una investigación formal para identificar a los responsables del ataque con dron ocurrido en el corregimiento El Carmen, Dagua. Aunque existe presencia de estructuras armadas ilegales en la zona y antecedentes de confrontaciones, hasta el momento no hay una confirmación concluyente sobre la autoría del hecho, según las fuentes oficiales mencionadas.

¿Por qué los templos religiosos están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece que los templos religiosos son espacios protegidos debido a su carácter sagrado y a su función de servir a la comunidad civil. Según lo indicado por el ministro de Defensa, atacar estos lugares constituye una violación grave y puede ser considerado un crimen de guerra.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.