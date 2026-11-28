Por: Portal Bogotá

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Las obras para la construcción de la estación SENA, parte fundamental de la línea 1 del Metro de Bogotá, avanzan con importantes intervenciones viales en el sector sur de la ciudad. De acuerdo con información difundida por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), se ha programado un cierre total en la calzada mixta occidental de la avenida NQS, entre la avenida Primero de Mayo y la calle octava sur, que inicia la noche del sábado 28 de noviembre y se extiende hasta la madrugada del lunes 30 de noviembre. Esta medida tiene como propósito facilitar los trabajos esenciales en la estación y asegurar la continuidad del proyecto.

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Para mitigar el impacto sobre la movilidad, han sido habilitadas vías alternas, como la carrera 30 entre la calle 30 sur y la calle 8 sur, permitiendo a los usuarios desplazarse por el barrio el Remanso y zonas aledañas durante este cierre preliminar. Una vez completen las adecuaciones iniciales, los cierres viales continuarán en la zona con diferentes condiciones y horarios, en función de los avances constructivos y la naturaleza de los trabajos, entre ellos, el izaje de las pasarelas de conexión, adecuación de calzadas para la operación futura de TransMilenio y la ejecución de espacio público.

Según la EMB, los cierres estructurados contemplan: un cierre parcial y permanente con habilitación de un carril en sentido norte-sur durante el día; cierres totales nocturnos de lunes a viernes y durante el fin de semana, cuando se cierra totalmente la avenida NQS y se sugiere el uso de rutas alternas por la carrera 30, carrera 36 y calle 27B sur. Todas estas acciones responden a un plan de manejo de tránsito diseñado para mantener el flujo vehicular y peatonal, garantizar la seguridad y orientar a los ciudadanos por medio de señalización temporal y personal en vía.

A pesar de estos cambios, la operación del sistema TransMilenio continuará normalmente y se asegura el paso seguro de peatones por senderos exclusivos. Se invita a los ciudadanos a planear con tiempo sus recorridos, seguir las indicaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales proporcionados por la Empresa Metro de Bogotá para más detalles o resolver inquietudes en torno a los avances y afectaciones viales producidos por las obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los desvíos y rutas alternas por el cierre de la av. NQS en Bogotá por las obras del Metro?

Con motivo del cierre en la calzada mixta occidental de la avenida NQS por las obras de la estación SENA del Metro de Bogotá, la Empresa Metro de Bogotá dispuso varias rutas alternas. Los conductores pueden transitar por la carrera 30, la carrera 36 y la calle 27B sur, según los horarios y tramos de cierre, facilitando la movilidad tanto en sentido norte-sur como sur-norte. Se recomienda a los ciudadanos consultar las señalizaciones y planear sus rutas antes de desplazarse para evitar contratiempos.

¿Cómo afecta el cierre de la av. NQS a la operación de TransMilenio y el paso peatonal?

Pese a los cierres viales implementados para avanzar en la construcción de la línea 1 del Metro de Bogotá, la operación del sistema TransMilenio no sufrirá interrupciones y continuará funcionando normalmente. Además, se garantiza la movilidad peatonal mediante senderos habilitados y debidamente señalizados, permitiendo el paso seguro de los transeúntes mientras duren las obras en la zona de la avenida NQS.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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