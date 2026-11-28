Por: Portal Bogotá

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La inclusión laboral de personas con discapacidad en Bogotá acaba de recibir un impulso importante con la presentación de una herramienta práctica dirigida a empresas. Se trata de una guía elaborada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), enfocada en orientar tanto a empleadores como a equipos de trabajo sobre las acciones recomendadas antes, durante y después de contratar a una persona con discapacidad. Según la SDIS, este documento busca ofrecer recomendaciones claras para identificar y eliminar obstáculos en los procesos de selección, reconocer posiciones laborales adecuadas y concretar ajustes razonables que faciliten la participación de esta población en el entorno laboral.

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Durante la presentación, realizada en el Centro Felicidad de Chapinero, Tatiana Forero, asesora técnica de la subdirección para la discapacidad de la SDIS, explicó que la guía fue pensada para que las empresas adapten sus procesos de contratación según necesidades específicas. De acuerdo con Forero, "la Guía permite identificar barreras en el proceso de selección para, a partir de eso, hacer los ajustes racionales para la contratación". Recalcó que son pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en la búsqueda, selección y vinculación de personal con discapacidad, permitiendo mejores resultados tanto para el trabajador como para la empresa.

De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Integración Social, en 2026, un total de 33 empresas de Bogotá recibieron acompañamiento en el proceso de contratación de personas con discapacidad. El informe destaca que el 76 % de estas organizaciones abrió procesos de selección y el 29 % ya ha vinculado oficialmente individuos de este grupo a sus equipos de trabajo. Para el año 2027, la entidad informó que habilitará 30 cupos para acompañar a empresas privadas que deseen integrarse a esta ruta de inclusión laboral.

Esta iniciativa cobra relevancia tras la expedición de la Ley 2466 de 2025, la cual dispone obligaciones de contratación de personas con discapacidad para aquellas empresas que tienen más de 100 empleados. En el evento, Juan David Mojica, trabajador de la empresa Coordinadora, compartió su experiencia y enfatizó la importancia de enfocarse en las capacidades y no en las limitaciones. Mojica subrayó que para él, acceder al empleo representó la oportunidad de aportar a la organización y construir su propio proyecto de vida.

Además de ofrecer recomendaciones, la guía cuenta con herramientas prácticas para que las organizaciones puedan autoevaluar sus condiciones referentes a la inclusión, así como fortalecer sus políticas de vinculación y permanencia laboral para esta población. La guía está disponible para consulta y descarga directa a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las empresas en Bogotá acceder a la guía de inclusión laboral para personas con discapacidad?

Las empresas interesadas pueden consultar y descargar la guía práctica para la inclusión laboral de personas con discapacidad directamente desde la página de la Secretaría Distrital de Integración Social. El documento ofrece recomendaciones y herramientas que permiten identificar barreras, realizar ajustes razonables y acompañar cada etapa del proceso de contratación para garantizar la integración y permanencia de trabajadores con discapacidad en los equipos de trabajo.

¿Qué son los ‘ajustes razonables’ en la contratación de personas con discapacidad?

El término 'ajustes razonables' hace referencia a modificaciones o adaptaciones necesarias en el entorno laboral y los procesos de selección, orientadas a facilitar la participación efectiva de personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Según la guía presentada por la SDIS, estos ajustes pueden incluir cambios en infraestructura, procesos internos o roles laborales, siempre buscando eliminar barreras y garantizar un trato equitativo durante la contratación y permanencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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