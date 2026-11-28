Por: Portal Bogotá

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El bienestar y la participación de las juventudes en Bogotá tendrán un espacio central durante la nueva edición del MAS Sexfest 2026, una jornada planeada para este domingo 29 de noviembre en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, este festival ha sido cocreado de la mano de jóvenes, organizaciones y entidades distritales, con el objetivo de fortalecer el autocuidado, la participación y la construcción de bienestar colectivo.

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La jornada, liderada por la Red Distrital de Jóvenes por la Salud junto a la Secretaría Distrital de Salud, consolidará diversas experiencias participativas y de aprendizaje que giran en torno a seis ejes temáticos: salud sexual y reproductiva, cuidado integral menstrual, salud mental, prevención del virus del papiloma humano (VPH), deporte y estilos de vida saludable, y reducción del riesgo relacionado con consumo de sustancias psicoactivas. Según declaraciones de Rafael Riveros, director de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad de la Secretaría Distrital de Salud, el encuentro busca responder a las necesidades específicas de las juventudes y promover espacios de bienestar y recreación para todas las personas asistentes.

Este festival nació en 2021 y con el paso de los años ha evolucionado de un enfoque local sobre salud sexual y reproductiva, hacia una apuesta global por la salud y el bienestar integral de las y los jóvenes de Bogotá. De acuerdo con datos de la Alcaldía, en 2025 la convocatoria del MAS Sexfest alcanzó 1.076 asistentes y fue clave para consolidar la Red Distrital de Jóvenes por la Salud, conformada por jóvenes líderes, colectivos y organizaciones de diferentes localidades.

Para esta sexta edición, el proceso de co-creación con las juventudes reafirma el protagonismo juvenil en la construcción de iniciativas. La jornada será más que un evento: será un escenario de diálogo, intercambio de aprendizajes, participación intergeneracional y visibilización del liderazgo joven en la transformación del bienestar colectivo. Todo esto a través de actividades culturales, pedagógicas, deportivas y experiencias directas sobre salud.

La invitación es abierta y gratuita. La ciudadanía puede acudir con familiares, amigos o acompañantes, o disfrutar individualmente. El festival promete un día de múltiples experiencias, música, movimiento y aprendizaje en salud, reconociendo a las juventudes como motor de transformación social en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se ofrecen en el MAS Sexfest 2026 de Bogotá?

El MAS Sexfest 2026 en Bogotá brinda una programación construida junto a las juventudes y enfocada en seis temas principales: salud sexual y reproductiva, cuidado integral menstrual, salud mental, prevención del virus del papiloma humano (VPH), deporte y estilos de vida saludable, y reducción del riesgo en consumo de sustancias psicoactivas. Además, se realizan actividades deportivas, culturales, pedagógicas y experienciales, todas orientadas a promover el bienestar colectivo.

¿Cómo participan las juventudes en la organización del MAS Sexfest Bogotá?

La participación juvenil en el MAS Sexfest Bogotá se da a través de la Red Distrital de Jóvenes por la Salud, integrada por jóvenes líderes, organizaciones y colectivos de diferentes localidades. Este proceso de cocreación les permite proponer, liderar, dialogar e incidir directamente en las iniciativas y acciones para su bienestar, reafirmando su rol fundamental en la transformación social y la salud colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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