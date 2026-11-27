Por: Portal Bogotá

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Chocoshow 2026, uno de los eventos más relevantes para la promoción de la gastronomía y el sector agrícola en Colombia, tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre de 2026 en Corferias, Bogotá. Según información publicada en "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", esta feria reúne a productores, chocolateros, emprendedores y visitantes interesados en conocer el universo del cacao colombiano. Durante estos tres días, asistentes de todas las edades podrán explorar el proceso completo de transformación del cacao, desde su cultivo hasta la elaboración de chocolates y otros derivados.

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El evento ofrece una programación amplia y variada, que incluye la "Ruta del Cacao", catas, talleres prácticos y los Cacao Talks, espacios pensados para profundizar en el conocimiento sobre el cacao y analizar su importancia tanto en el sector agrícola como en el gastronómico nacional. De acuerdo con la misma fuente, los Cacao Talks consisten en charlas especializadas que buscan conectar a los visitantes con la realidad y los desafíos de la cadena productiva.

Chocoshow 2026 también ha dispuesto actividades exclusivas para los niños bajo la iniciativa Chocokids. Esta propuesta está orientada a acercar a los más pequeños al mundo del chocolate de una manera entretenida, brindándoles un primer contacto con la riqueza cultural y alimentaria asociada al cacao.

Por otro lado, quienes visiten la feria podrán recorrer una muestra comercial que exhibe una amplia variedad de productos: chocolates, bombones, confites, chocolate de mesa y otras preparaciones hechas por diversas marcas y emprendimientos nacionales. Esta exhibición permite a los consumidores descubrir nuevos sabores y valorar el trabajo de los productores locales.

El evento es organizado por Corferias y la Federación Nacional de Cacaoteros, conocida por su sigla Fedecacao. La finalidad es resaltar el aporte de las familias que cultivan el cacao, así como visibilizar la cadena que une el campo con la industria y los consumidores. Colombia cuenta con un reconocimiento internacional, pues la Organización Internacional del Cacao (ICCO) la señala como uno de los países productores de cacao fino de aroma, factor que fortalece su potencial en mercados globales.

La feria estará abierta de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., con taquillas disponibles de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., y el ingreso es pago, con tarifas diferenciadas para adultos y niños. Para consultar detalles adicionales acerca de la programación o para adquirir entradas, puede visitar el sitio oficial de Chocoshow.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se pueden disfrutar en Chocoshow 2026 en Corferias?

Durante Chocoshow 2026, los asistentes tienen la posibilidad de participar en la Ruta del Cacao, asistir a catas, tomar talleres prácticos y escuchar los Cacao Talks, que son charlas especializadas sobre la relevancia del cacao para Colombia. Además, hay espacios como Chocokids, pensado para que los niños se diviertan y aprendan sobre el mundo del chocolate. La feria incluye una muestra comercial donde los visitantes pueden explorar productos derivados del cacao producidos por marcas y emprendimientos nacionales.

¿Qué significa cacao fino de aroma y por qué es importante para Colombia?

El término cacao fino de aroma se refiere a una clasificación internacional reconocida por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) para cacaos que destacan por sus propiedades sensoriales superiores en aroma y sabor. En el caso de Colombia, la designación de cacao fino de aroma resalta la calidad del producto nacional y su potencial para abrir puertas en mercados internacionales, beneficiando a familias cacaocultoras y fortaleciendo la reputación del país en el sector agrícola y gastronómico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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