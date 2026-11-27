Por: El Espectador

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Cuando se habla de carne, la mayoría de las personas asocian el término con cortes tradicionales como la punta de anca, el churrasco o las costillas. Estos son los típicos protagonistas tanto en parrillas como en menús de restaurantes y en los mercados. Sin embargo, un animal ofrece mucho más que estos cortes populares y, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el manejo y el trayecto que sigue la carne antes de arribar a la mesa es crucial en la discusión sobre el consumo responsable de alimentos en Colombia. El país enfrenta un reto significativo: cerca de 269.000 toneladas de cárnicos, así como unas 50.000 toneladas de pescado, se desperdician o pierden anualmente, según el estudio de pérdida y desperdicio de alimentos del DNP.

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Estas cifras evidencian que la manera en la que se adquiere, almacena y consume la carne tiene un impacto directo no solo sobre la economía, sino también sobre el medio ambiente y la seguridad alimentaria. La cadena que sigue la carne desde el frigorífico hasta el restaurante cuenta con un papel fundamental en la reducción de estos desperdicios. Cada etapa, desde la compra inicial hasta la preparación en la cocina profesional o doméstica, puede contribuir a aprovechar al máximo el animal, minimizando así las pérdidas.

Juan Guillermo Agudelo Isaza, gerente general del Frigorífico Guadalupe, señala que el primer paso para quien desea adquirir carne de manera informada y responsable es sencillo: siempre es recomendable comprar el producto en un lugar puntual y de confianza, aquel donde se pueda verificar la calidad y la procedencia legítima de lo que se lleva a casa. Además, existe la posibilidad de identificar otras señales de frescura y seguridad, como lo es la temperatura del producto en el punto de venta.

Este enfoque invita a repensar los hábitos de consumo desde la selección en el mercado hasta la preparación en la parrilla o la cocina. Aprovechar diferentes cortes y procurar una compra informada puede significar una contribución concreta frente al problema del desperdicio de alimentos en Colombia. Según el DNP, la decisión consciente del consumidor y el compromiso de los actores de la cadena cárnica pueden marcar una diferencia clave en el camino hacia una alimentación sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto desperdicio de carne se produce en Colombia anualmente?

De acuerdo con el estudio de pérdida y desperdicio de alimentos elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia se pierden y desperdician aproximadamente 269.000 toneladas de productos cárnicos cada año. Este dato refleja la magnitud del problema y subraya la importancia de mejorar los hábitos de compra y manejo de la carne en todos los eslabones de la cadena alimentaria.

¿Por qué es importante comprar carne en un sitio de confianza?

La recomendación de Juan Guillermo Agudelo Isaza, gerente general del Frigorífico Guadalupe, destaca que comprar carne en un punto de venta confiable ayuda a asegurar la calidad y el origen del producto. Escoger un lugar seguro también facilita identificar señales de buen estado, como la temperatura adecuada, lo que contribuye a disminuir el riesgo de adquirir carne en mal estado y evita posibles desperdicios en el hogar o en los restaurantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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