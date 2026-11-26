Por: El Espectador

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El repollo es un ingrediente fundamental en muchas cocinas gracias a su versatilidad y frescura. Dos de sus variantes más comunes son el repollo blanco y el repollo morado, ampliamente utilizados en ensaladas, salteados y otros platillos. Aunque a primera vista pareciera que su mayor diferencia radica en el color, en realidad existen aspectos relevantes ligados a su composición química, perfil nutricional y usos culinarios, según información de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.

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Ambos tipos de repollo pertenecen a la especie Brassica oleracea var. capitata. La principal razón de la diferencia en sus colores radica en la presencia o ausencia de ciertos pigmentos vegetales. El repollo morado toma su tonalidad característica de las antocianinas, compuestos con capacidad antioxidante que también están presentes en frutas como las moras y los arándanos. Por su parte, el repollo blanco no desarrolla estos pigmentos en cantidades suficientes como para modificar su color predominante, pues en él prevalecen otros compuestos vegetales que no afectan visiblemente la coloración.

Desde el punto de vista nutricional, tanto el repollo blanco como el morado aportan fibra, agua, vitamina C y minerales. Sin embargo, el morado sobresale por su contenido de antocianinas, que pueden tener propiedades benéficas para la salud intestinal. De acuerdo con los NIH, el contenido de estos antioxidantes varía según la variedad específica y puede verse afectado por métodos de cocción, dado que el calor provoca la degradación de nutrientes y su transferencia al agua de cocción. Además, el pigmento que da color al repollo morado lo hace especialmente valioso como colorante natural en la industria de alimentos.

En términos culinarios, las diferencias también incluyen matices en sabor y textura. El repollo blanco tiene un gusto más sutil y dulce, con hojas tiernas y fácilmente maleables, lo que facilita su incorporación en una amplia variedad de platillos sin alterar el perfil de sabor. Es ideal para consumir crudo, en coleslaw o ensaladas, pero también admite cocciones prolongadas en guisos y sopas.

El repollo morado muestra un sabor más pronunciado, con notas terrosas y algo dulces. Sus hojas son más gruesas y crujientes, lo que le permite conservar su textura al utilizarse en fresco en ensaladas, tacos y sándwiches. Su color, que puede cambiar durante la cocción, se intensifica en medios ácidos, como los encurtidos con vinagre o limón, pues las antocianinas reaccionan y modifican su tonalidad según el pH de la preparación.

¿Qué diferencias nutricionales existen entre el repollo blanco y el repollo morado?

La diferencia principal entre el repollo blanco y el morado es la concentración de antocianinas en el morado, compuestos antioxidantes asociados con beneficios para la salud, especialmente para el sistema digestivo. Ambos tipos de repollo aportan fibra, agua, vitamina C y minerales, pero el morado es reconocido por sus antioxidantes, que además le dan su característico color.

¿Cómo afecta la cocción al color y los nutrientes del repollo morado?

La cocción puede modificar tanto el color como el aporte nutricional del repollo morado. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, las antocianinas responsables de su color pueden oxidarse y degradarse con el calor, lo que puede disminuir su intensidad cromática y reducir la concentración de antioxidantes. Además, la pérdida de nutrientes es mayor si el repollo se cocina en agua y por tiempo prolongado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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