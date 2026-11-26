Por: El Espectador

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El festival Salsa al Parque se realizará este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, y tendrá importantes efectos en la movilidad del sector. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la calzada sur de la calle 63 estará cerrada entre las carreras 68 y 60 durante ambos días del evento, un corredor estratégico para quienes acceden al lugar. Esta restricción obligará a los asistentes y residentes a reorganizar sus rutas, especialmente durante los horarios en los que la circulación estará afectada, que irán desde las 10:30 de la mañana y hasta las 11:00 de la noche el sábado, y desde las 9:30 de la mañana hasta las 10:00 de la noche el domingo. La ciclorruta de ese tramo también permanecerá cerrada en horarios similares.

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La organización del festival anunció que el evento será gratuito y solo para mayores de 18 años, reuniendo a 15 artistas locales, nacionales e internacionales. Entre los nombres destacados se encuentran Alfredo de la Fé, Roberto Blades, Orquesta Aragón, La 33, Hermán Olivera y Willy García. Debido a la magnitud del evento, las autoridades recomiendan a los asistentes anticipar su llegada, portar el documento de identidad y evitar el uso del vehículo particular en la medida de lo posible. Las opciones de transporte público cercanas incluyen el sistema TransMilenio y las rutas TransMiZonales, además de las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN y Salitre Greco. Para quienes decidan llegar en automóvil, Idartes señaló sitios de estacionamiento como el Parque de los Novios, el Palacio de los Deportes, la Biblioteca Virgilio Barco y la Unidad Deportiva El Salitre.

El acceso general se hará por la calle 63 con carrera 60 sobre la calzada sur, y para las personas con discapacidad, estará habilitado el acceso para prensa y aliados, en la carrera 60 con calle 62. El ingreso depende de la verificación de la edad, por lo que es indispensable el documento de identidad. Adicionalmente, dentro de la Plaza de Eventos habrá una zona con baterías sanitarias, cuatro puestos médicos, cuatro ambulancias medicalizadas y una básica, además de servicios de alimentos y bebidas en el costado occidental.

Entre los objetos que no están permitidos en el festival están las camisetas de equipos de fútbol, banderas, trapos, aerosoles, sombrillas con punta, carpas, envases de vidrio, latas, bebidas alcohólicas externas, armas, objetos peligrosos, sustancias psicoactivas, mascotas, bicicletas, patines, drones y cámaras profesionales sin acreditación. La organización, de acuerdo con información de Idartes, insiste en no comprar manillas ni privilegios de acceso, ya que es un evento de entrada libre. Para quienes prefieran no asistir presencialmente, Canal Capital transmitirá el festival por señal abierta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres y desvíos viales por Salsa al Parque alrededor del parque Simón Bolívar?

Según la Secretaría de Movilidad, la calzada sur de la calle 63 entre las carreras 68 y 60, así como la ciclorruta de ese tramo, estarán cerradas el sábado 28 de noviembre entre 10:30 a. m. y 11:00 p. m., y el domingo 29 de noviembre entre 9:30 a. m. y 10:00 p. m. Las rutas alternativas para viajar hacia el oriente incluyen tomar la calle 26 desde la carrera 68 o seguir por la calle 68.

¿Qué objetos y personas no pueden ingresar al festival Salsa al Parque 2020?

De acuerdo con la información de Idartes, no se permite el ingreso de menores de edad, camisetas de equipos de fútbol, banderas, trapos, aerosoles, sombrillas con punta, carpas, envases de vidrio, latas, bebidas alcohólicas externas, armas, objetos peligrosos, sustancias psicoactivas, mascotas, bicicletas, patines, drones, cámaras profesionales sin acreditación ni artículos de venta informal no autorizados. Todos los asistentes deben llevar su documento de identidad para verificar la edad de ingreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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