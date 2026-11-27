La Fundación Santa Fe de Bogotá anunció un acuerdo de cooperación internacional con el Gobierno de El Salvador que contempla la prestación de servicios de apoyo diagnóstico y el desarrollo de programas de formación para profesionales de la salud en ese país.

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Según informó la institución colombiana, se espera atender a más de 100.000 personas durante el primer año de operación, a través de tres centros de salud que comenzarían a prestar servicios a mediados del primer trimestre de 2027.

La firma del acuerdo fue programada para el 26 de noviembre de 2026, con la participación de María Luisa Hayem Brevé, ministra de Economía de El Salvador, y Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá y presidente de la Federación Internacional de Hospitales (IHF, por sus siglas en inglés).

¿Qué servicios prestará la Fundación Santa Fe de Bogotá en El Salvador?

El acuerdo contempla dos frentes de trabajo: la prestación de servicios de apoyo diagnóstico y el fortalecimiento de la formación académica de los profesionales de la salud.

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Para este segundo componente se instalará una mesa técnica en la que participarán el Ministerio de Educación de El Salvador, universidades e instituciones de salud de ese país, con el objetivo de identificar las principales necesidades de formación en medicina y enfermería.

Durante 2027 se espera poner en marcha una serie de programas piloto que incluirán:

Visitas académicas.

Inmersiones en diferentes áreas del conocimiento médico.

Programas de formación para docentes.

Actividades de educación continuada en modalidades presenciales y virtuales.

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