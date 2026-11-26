La periodista y expresentadora de televisión Adriana Betancur atraviesa un nuevo episodio complicado de salud. En la noche del lunes 23 de noviembre fue sometida a una cirugía de emergencia en la clínica Palermo, en Bogotá, donde permanece hospitalizada desde el pasado 8 de noviembre.

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La noticia fue compartida por familiares y amigos de la comunicadora a través de redes sociales, desde donde también han solicitado donaciones de sangre tipo O negativo para apoyar su tratamiento.

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La intervención se habría realizado cerca de las 8:00 p. m. de ese lunes. La comunicadora Karla Arcila, amiga de Betancur, pidió a sus seguidores que la incluyeran en sus oraciones mientras continúa enfrentando las complicaciones médicas.

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“Adriana Betancur tuvo hoy una cirugía; les agradezco sus oraciones. Su familia y amigos necesitamos que todos los que creemos que para Dios no hay nada imposible la incluyamos en sus plegarias. Ella está luchando”, escribió.

¿Qué le pasó a Adriana Betancur y por qué permanece hospitalizada?

La expresentadora de ‘Muy buenos días’, programa del Canal RCN, ingresó por urgencias a la clínica Palermo el 8 de noviembre debido a un fuerte dolor abdominal.

Posteriormente, su hermano Leonardo le confirmó a la Revista Vea que la comunicadora había presentado una peritonitis derivada de una complicación con el catéter peritoneal que utilizaba. Por esta razón, tuvo que ser sometida a una primera intervención para retirar el dispositivo.

Durante su hospitalización, Betancur habría atravesado momentos críticos y recibido atención especializada por parte del servicio de nefrología. También se informó que fue extubada.

La periodista fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica y se encuentra a la espera de un donante de riñón. Según explicó su hermano, después de recibir el alta médica deberá continuar con sesiones de diálisis entre tres y cuatro veces por semana.

Ante la nueva complicación médica, familiares y amigos de la comunicadora hicieron un llamado para conseguir donantes de sangre O negativo. El actor ‘Tuto’ Patiño difundió una publicación en la que indicó que quienes puedan ayudar deben acercarse a la sede de la Cruz Roja ubicada en la calle 68 de Bogotá y realizar la donación a nombre de Adriana Betancur Montealegre.

“¡Urgente! Necesitamos donante de sangre O negativo (O-). Si tienes este tipo de sangre y puedes ayudarnos, por favor, realiza tu donación en: Cruz Roja de la Calle 68, Bogotá. A nombre de: Adriana Betancur Montealegre”, escribió.

Por su parte, Karla Arcila también reiteró la solicitud y pidió a quienes puedan donar que se comuniquen con ella mediante mensaje directo.

La participante de ‘MasterChef Celebrity’ Julieta Piñeres se sumó a la iniciativa y acudió a la Cruz Roja para donar sangre. La presentadora compartió el gesto en sus redes sociales.

Amiga de Adriana Betancur confirmó que su estado sigue siendo delicado

Milena López, cercana a la familia de la periodista y pendiente de su evolución médica, también se pronunció sobre la reciente cirugía. En su mensaje confirmó que la intervención fue exitosa, aunque advirtió que la condición de Betancur continúa siendo delicada.

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“Hace dos días, nuestra querida amiga Adri presentó una complicación que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Aunque la cirugía salió bien, su estado de salud continúa siendo muy delicado”, expresó.

López aprovechó la publicación para agradecer a las personas que respondieron al llamado de donación de sangre y acompañaron a la familia durante este proceso.

“Queremos expresar un agradecimiento muy especial a todas las personas que acudieron a donar sangre. De parte de su familia, nuestro más profundo agradecimiento y una bendición especial para cada uno de ustedes por este invaluable gesto de amor y solidaridad”, agregó.

Adriana Betancour

Mientras permanece bajo atención médica, los allegados de Adriana Betancur continúan solicitando apoyo y mensajes de solidaridad para acompañarla en su recuperación.

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