Por: Noticiero 90 minutos

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Compartir películas navideñas se ha convertido en una de las costumbres favoritas de las familias durante diciembre. De acuerdo con la selección publicada por 90minutos.co, la oferta de cine para estas fechas abarca desde comedias clásicas hasta historias románticas y producciones infantiles, todas orientadas a celebrar el espíritu navideño y fomentar el encuentro entre seres queridos.

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Entre los clásicos, "Mi pobre angelito" sigue siendo referente indiscutible. En esta comedia, Kevin McCallister defiende su casa de dos ladrones, mostrando astucia y creatividad en medio de la soledad propia de la época. Otro filme emblemático es "El Grinch", donde el protagonista intenta acabar con la Navidad, pero termina aprendiendo el verdadero significado de estas fiestas. Por su parte, "Elf: El duende" narra el viaje de Buddy desde el Polo Norte a Nueva York en busca de su identidad paterna, mientras que "El expreso polar" lleva la magia del viaje y la fe a la gran pantalla, invitando a niños y adultos a mantener la ilusión navideña.

Las historias románticas añaden un toque especial a la temporada. "Intercambio de princesas" propone una aventura donde una repostera y una duquesa idénticas experimentan nuevas oportunidades para el amor. "Navidad de golpe" cuenta cómo una heredera con amnesia redescubre la felicidad en una posada, y "Un muñeco de nieve para derretirse" une comedia y fantasía en la vida de una mujer que da vida a un muñeco mágico. "Nos vemos la próxima Navidad" resalta la esperanza y el amor inesperado a través de la búsqueda de Layla en Nueva York.

Las propuestas para compartir con los niños destacan por sus mensajes de solidaridad. "Operación regalo" sigue a Arthur en una misión para entregar un obsequio olvidado; "Crónicas de Navidad" muestra a dos hermanos involucrados en una arriesgada aventura con Santa Claus; "Klaus" narra la amistad entre un cartero y un fabricante de juguetes que transforma un pueblo; "Aquella Navidad" entrelaza varias historias durante una tormenta de nieve, resaltando la unión familiar.

La comedia y la aventura también tienen su espacio, como en "Una Navidad de locos", donde una familia debe improvisar una celebración, y "Noelle", en la que la hija de Santa debe encontrar a su hermano desaparecido. "La calle de la Navidad" y "Familia revuelta" apuestan por el humor y la fantasía, mostrando el caos y el aprendizaje que puede traer la temporada. Según 90minutos.co, estas producciones permiten convertir la Navidad en una ocasión para disfrutar del cine y fortalecer los vínculos con quienes más se ama.

¿Cuáles son las mejores películas navideñas para ver en familia según 90minutos.co?

Según 90minutos.co, algunas de las mejores películas navideñas para disfrutar en familia incluyen "Mi pobre angelito", "El Grinch", "Elf: El duende", "El expreso polar", "Operación regalo", "Crónicas de Navidad", "Klaus" y "Aquella Navidad". Estas producciones combinan humor, aventuras y mensajes positivos, ideales para todas las edades.

¿Qué tipo de historias navideñas predominan en la selección de 90minutos.co?

En la selección de 90minutos.co predominan historias que mezclan comedia, romance, fantasía y enseñanzas familiares. Desde clásicas aventuras infantiles hasta romances y relatos sobre segundas oportunidades, el listado abarca diferentes géneros, resaltando valores como la unión, la solidaridad y la importancia de compartir momentos especiales en Navidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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