Por: Noticiero 90 minutos

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La Navidad es una época que se vive no solo con emociones y tradiciones, sino también a través de los sabores compartidos en la mesa. En esta temporada, los hogares suelen buscar opciones para innovar y sorprender a sus invitados, pero manteniendo ese aire clásico que tanto caracteriza las festividades decembrinas. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, una alternativa que se ha vuelto muy popular es la ensalada dulce de Navidad. Este plato resalta por su combinación de frutas frescas, queso mozzarella y una mezcla cremosa de yogur griego, crema de leche y leche condensada, lo que la convierte en el complemento ideal para cualquier comida festiva.

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La preparación es uno de los aspectos más atractivos de la ensalada dulce de Navidad, pues no exige habilidades culinarias avanzadas ni mucho tiempo en la cocina. Quienes la elaboran solo necesitan lavar y desinfectar cuidadosamente la lechuga y las frutas, cortar en trozos pequeños el mango, la manzana, la piña y las fresas, así como dividir en mitades las uvas si lo prefieren. El queso mozzarella también se parte en cubos, mientras que los arándanos o las uvas pasas aportan un toque especial al conjunto. Todo esto se mezcla con una base cremosa preparada con yogur griego, crema de leche y leche condensada, equilibrada con una pizca de sal.

Una sugerencia importante que destaca Noticiero 90 Minutos consiste en colocar la manzana cortada en agua con limón para evitar su oxidación. Una vez integrados todos los ingredientes, se recomienda refrigerar la mezcla unos minutos antes de servir para disfrutarla bien fría. Al momento de presentarla, se puede dejar una cama de lechuga batavia y disponer encima el resto de la ensalada, logrando así un plato colorido y atractivo.

Esta receta pone en evidencia que la creatividad y el sabor pueden ir de la mano con la sencillez y la practicidad, haciendo posible ofrecer en Navidad una alternativa deliciosa y fácil de preparar que se adapta perfectamente a las tradiciones familiares y a los gustos contemporáneos.

¿Cuáles son los ingredientes esenciales de la ensalada dulce para Navidad?

La ensalada dulce para Navidad que recomienda Noticiero 90 Minutos reúne frutas como lechuga batavia, uvas, mango, manzana, fresas, piña, queso mozzarella, arándanos o uvas pasas, y una base cremosa hecha con yogur griego, crema de leche, leche condensada y una pizca de sal. Estos elementos permiten lograr una mezcla equilibrada y llena de color.

¿Cómo evitar que la manzana se oxide al preparar la ensalada dulce navideña?

Según la sugerencia incluida en la receta de Noticiero 90 Minutos, para evitar que la manzana torne un color oscuro tras cortarla, se debe sumergir en agua con limón durante la preparación. Este paso sencillo ayuda a conservar su frescura y buen aspecto hasta el momento de mezclarla con el resto de los ingredientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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