Por: El Espectador

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Una receta saludable y fácil de preparar es la que incluye pechuga de pollo desmechada y un guiso colorido de verduras. Esta propuesta destaca por su proceso simple y rápido: el tiempo total de preparación es de 15 minutos, mientras que la cocción requiere 25 minutos más, permitiendo servir hasta cuatro porciones. Como sugiere la recomendación de El Espectador, usted puede acompañar este plato con su salsa favorita para realzar los sabores.

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Los ingredientes básicos para este plato son una pechuga de pollo, una ramita de cebolla larga, un diente de ajo, sal y paprika al gusto. Para el guiso que acompaña el pollo, se necesitan tres tomates maduros, un cuarto de pimentón, una zanahoria, una cebolla roja, dos dientes de ajo, tres cucharadas de aceite de oliva achiotado, media taza del caldo obtenido durante la cocción del pollo y sal y pimienta al gusto. De acuerdo con la receta de El Espectador, el empleo del aceite de oliva achiotado aporta un aroma y sabor distintivos, reforzado por el uso del caldo de pollo, aprovechando así cada parte de la preparación inicial.

El proceso comienza cocinando la pechuga de pollo en agua con sal durante veinte minutos, hasta lograr que esté suficientemente tierna. Se deja reposar y luego se desmecha para obtener una textura suave. En paralelo, se sofríen en sartén la cebolla cabezona, la cebolla larga, el ajo y el pimentón durante tres o cuatro minutos. Tras esto, se incorporan el tomate y la zanahoria, que se sazona con sal, pimienta y comino; todo debe cocinarse a fuego medio para que el guiso adquiera cuerpo y sabor. El pollo desmechado se integra al guiso y se mezcla durante tres a cinco minutos adicionales, permitiendo que absorba las notas de las verduras y las especias.

El paso final consiste en calentar o tostar las arepas tal como lo indica el empaque. Las arepas se sirven con el guiso de pollo encima, además de queso costeño rallado y un poco de suero, lo que otorga un contraste cremoso y salado apreciado en la gastronomía colombiana. El Espectador sugiere, como valor añadido, explorar variantes como monedas de plátano verde en air fryer y experimentar con flores comestibles para enriquecer la experiencia culinaria con ingredientes novedosos y saludables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar pollo desmechado para arepas de forma saludable?

Para lograr una versión saludable del pollo desmechado para arepas, cocine la pechuga en agua con sal y evite frituras innecesarias. Sofría las verduras en aceite de oliva achiotado, añada el pollo desmechado y mezcle con el guiso hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Sirva sobre arepas acompañadas de queso costeño rallado y un poco de suero.

¿Qué ingredientes lleva el guiso de pollo para arepas?

El guiso de pollo para arepas, de acuerdo con la receta de El Espectador, lleva tomates maduros, pimentón, zanahoria, cebolla roja, ajo, aceite de oliva achiotado, caldo de pollo, sal y pimienta. Estos ingredientes, combinados, aportan textura y sabor característicos al relleno de las arepas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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