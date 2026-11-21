Por: El Espectador

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La fideuá es un clásico de la gastronomía española que, a través de una cuidadosa técnica de preparación, logra capturar el sabor profundo de sus ingredientes. Para elaborarla, de acuerdo con las instrucciones del artículo citado, se precisa cebolla cabezona, vino blanco, caldo de pollo y un toque de tomillo. El proceso inicia dorando levemente los fideos en aceite de oliva hasta alcanzar un color dorado, para después retirarlos y reservarlos. Posteriormente, se continúa dorando los contramuslos de pollo ya sazonados con sal y pimienta negra, retirándolos al finalizar este paso y descartando el exceso de grasa que han soltado.

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La receta sugiere saltear ajo y cebolla para que estos liberen sus aromas, integrando luego las setas, junto con hierbas como tomillo, laurel y estragón. Una vez integrados estos sabores, se reincorporan los fideos y el pollo a la sartén, añadiendo el vino blanco y parte del caldo de pollo caliente. Durante esta etapa, el fuego se reduce, se añade el perejil picado y se continúa hidratando los fideos poco a poco con más caldo, tal como lo requiere la pasta. La cocción se extiende entre ocho y diez minutos, asegurando que los fideos estén al punto y ajustando la sazón según sea necesario.

Un detalle destacado de este plato es que se finaliza con un chorrito de aceite de oliva y se deja unos minutos a fuego bajo para que se forme la característica costra en el fondo del recipiente. Este detalle, según el artículo, se conoce también como ‘pega’, ‘cucayo’ o ‘socarrat’ en la tradición española, y es considerado por muchos como el bocado más sabroso del platillo.

Como contexto, la receta de fideuá comparte la base técnica con platos como la paella en España y los risottos en Italia: ambos consisten en una cocción lenta en un fondo sabroso, que impregna el ingrediente principal, en este caso los fideos, de todo el sabor. Se diferencia de la pasta tradicional, que simplemente se hierve en agua con sal. La versatilidad es la clave: la fideuá se puede preparar con diversas proteínas o vegetales, pero el secreto estará siempre en un buen caldo, preferiblemente casero y poco salado, para evitar el exceso de concentración de sodio durante la reducción del líquido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la fideuá española de pollo y setas paso a paso?

Para preparar la fideuá española de pollo y setas, se inicia dorando los fideos en aceite de oliva, luego se retiran para dorar el pollo previamente sazonado. Después, se saltean ajo, cebolla y se incorporan las setas y las hierbas. Finalmente, se reincorporan los fideos y el pollo con vino blanco y caldo, completando con perejil y ajustando la humedad durante la cocción. Se deja formar una costra en el fondo y se sirve caliente.

¿Cuál es la diferencia entre la fideuá y la paella según la técnica de cocción?

La principal diferencia entre la fideuá y la paella, de acuerdo con la información del artículo, consiste en el ingrediente central: la fideuá utiliza fideos dorados en aceite y la paella emplea arroz. Sin embargo, ambas comparten la técnica de hidratar lentamente el ingrediente principal con caldo, lo que permite que absorba los sabores y forme una costra final en el fondo del recipiente, elemento característico de ambos platos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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