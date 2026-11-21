Por: El Espectador

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Las arepas boyacenses forman parte fundamental de la gastronomía colombiana y se reconocen como un plato típico del país, especialmente de la región de Boyacá. De acuerdo con la información recopilada por El Espectador, su preparación demanda atención tanto en el amasado como en el manejo de ingredientes frescos y de buena calidad, lo que asegura una experiencia genuina para quien las degusta.

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La receta tradicional de las arepas boyacenses requiere de 320 gramos de maíz porva, 230 gramos de queso campesino, 100 gramos de harina de trigo, sal y mantequilla al gusto, todo esto unido con leche cuya cantidad puede variar dependiendo de la humedad del queso. La elaboración de la receta también precisa de una masa de relleno, para la cual se emplean 500 gramos de cuajada, 130 gramos de harina de trigo y 90 gramos de azúcar. Estos ingredientes permiten conseguir una textura cremosa y un sabor característico, según relata El Espectador.

Para iniciar la preparación, el procedimiento sugiere amasar el queso campesino hasta que esté completamente suave antes de añadir la harina de maíz, la harina de trigo, la sal y la mantequilla, logrando así una mezcla uniforme. Luego, se integra la leche poco a poco, procurando que la masa conserve una textura suave, maleable y sin grietas, adaptando la cantidad de líquido a la humedad del queso. En paralelo, se prepara la masa del relleno trabajando la cuajada y el azúcar hasta que resulte cremosa; a esto se añade la harina de trigo hasta obtener una masa homogénea. Posteriormente, se forman bolitas de masa y de relleno, se unen dando la forma característica de la arepa, y se sellan bien para evitar fugas durante la cocción.

Finalmente, las arepas se asan en un sartén antiadherente a temperatura controlada hasta que estén doradas por ambos lados. En caso de que la masa se agriete, de acuerdo con la chef citada por El Espectador, humedecerse las manos con un poco de leche puede ayudar a alisar la superficie. Se recomienda disfrutarlas calientes, solas o acompañadas de chocolate o café.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan las arepas boyacenses tradicionales?

La preparación se inicia amasando queso campesino hasta suavizarlo completamente, mezclándolo con maíz porva, harina de trigo, sal, mantequilla y leche hasta lograr una masa suave. En paralelo, se elabora el relleno con cuajada, azúcar y harina de trigo. Ambas masas se forman en bolitas y se ensamblan, aplanando para dar forma de arepa, que luego se asa a fuego medio hasta dorar, como señala El Espectador.

¿Qué es el maíz porva y cómo se usa en la receta de las arepas boyacenses?

El maíz porva, de acuerdo con lo presentado en la receta, es el tipo de maíz empleado como harina base para la masa de las arepas boyacenses, aportando la textura y el sabor tradicionales de este plato colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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