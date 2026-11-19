Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave episodio de intolerancia se presentó en la vereda San Antonio Sur, sector La Pradera, en Duitama, Boyacá, donde una mujer identificada como Paola Díaz fue víctima de una violenta agresión por parte de un cliente mientras se encontraba desempeñando sus labores y en presencia de su hija menor de siete años. Según el testimonio de la víctima, difundido por El Nuevo Día, la situación se desencadenó cuando Díaz le solicitó al hombre que aguardara unos minutos mientras finalizaba de atender a otra persona. Esta petición, aparentemente simple, generó una reacción inesperadamente violenta por parte del sujeto, quien, presuntamente, la golpeó en el rostro.

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Las cámaras de seguridad del establecimiento lograron captar el momento de la agresión, aunque solo de forma parcial. De acuerdo con el relato de Paola Díaz, al intentar evadir un primer golpe, finalmente recibió un segundo que le causó una herida abierta en el labio superior. Este acto no solo afectó a la mujer, sino que también puso en riesgo la integridad de su hija, quien estaba cerca durante el ataque.

Tras los hechos, Díaz fue trasladada al Hospital Regional de Duitama, donde recibió la atención médica necesaria para tratar la lesión provocada en su rostro. Conforme a la información suministrada por la Policía de Boyacá a El Nuevo Día, el presunto agresor, un hombre de 28 años, fue capturado en flagrancia por uniformados que acudieron rápidamente al sitio. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía 11 Seccional URI de Duitama, instancia ante la cual tendrá que responder por el delito de lesiones personales.

El comandante del Departamento de Policía de Boyacá, coronel James Evelio Totena Girón, rechazó públicamente este acto violento y resaltó la pronta reacción de los policías que hicieron posible la captura del señalado agresor. Este caso vuelve a poner en debate la creciente preocupación por la violencia e intolerancia que afecta principalmente a las mujeres y que, como en este incidente, ocurre de manera alarmante frente a menores de edad, reproduciendo un entorno de inseguridad y vulnerabilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente en el caso de agresión a Paola Díaz en Duitama?

De acuerdo con la información reportada por El Nuevo Día, Paola Díaz fue golpeada en el rostro por un cliente mientras trabajaba, tras pedirle que esperara. El hecho fue registrado parcialmente por cámaras de seguridad y ocurrió en presencia de su hija. Díaz sufrió una herida y fue atendida en el hospital regional, mientras que el presunto agresor fue capturado por la Policía y puesto a disposición de la Fiscalía.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades tras la agresión en Duitama y qué delito se le imputa al agresor?

La Policía de Boyacá, bajo el mando del coronel James Evelio Totena Girón, rechazó la agresión y informó que el hombre señalado fue capturado en flagrancia y entregado a la Fiscalía 11 Seccional URI de Duitama. El delito por el que debe responder es lesiones personales, según datos oficiales citados en El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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