Un grave caso de violencia contra una mujer fue reportado en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Un hombre fue capturado por las autoridades, señalado de intentar asesinar a su pareja sentimental luego de encerrarla en un establecimiento comercial, rociarla con una sustancia inflamable y prenderle fuego.

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La víctima, una mujer de 48 años, sufrió quemaduras de segundo grado en el 45 % de su cuerpo. Debido a la gravedad de las heridas, permaneció seis días inconsciente mientras recibía atención médica.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía de Bogotá, el señalado agresor habría cometido el ataque dentro del establecimiento, donde presuntamente retuvo a la mujer antes de incendiarla.

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Las consecuencias del ataque fueron graves para la víctima, quien tuvo que recibir atención médica especializada por las lesiones ocasionadas por el fuego.

La mujer permaneció seis días inconsciente debido a la extensión de las quemaduras, que comprometieron el 45 % de su cuerpo y fueron clasificadas como de segundo grado.

Las circunstancias en las que se produjo la agresión quedaron bajo investigación de las autoridades, que adelantaron las labores correspondientes para identificar y capturar al presunto responsable.

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Tras las investigaciones, la Policía logró la captura del hombre señalado de atacar a su compañera sentimental. Posteriormente, el detenido fue presentado ante las autoridades judiciales y procesado por los delitos de tentativa de feminicidio agravado y secuestro simple.

Un juez determinó enviarlo a prisión mientras avanza el proceso penal en su contra. De esta manera, deberá responder por su presunta participación en los hechos ocurridos en Kennedy. El caso vuelve a poner la atención sobre la violencia contra las mujeres en Bogotá y la importancia de denunciar oportunamente las agresiones dentro de las relaciones de pareja.

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