Por: El Espectador

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La crema de champiñones es uno de los platos más reconocidos dentro de la gastronomía latinoamericana por su textura delicada y su sabor aromático. Según información publicada por El Espectador, esta receta permite disfrutar de un alimento reconfortante, listo en menos de media hora y cargado de elementos que potencian tanto el gusto como el valor nutricional del plato. Para su preparación, solo se necesitan 10 minutos de alistamiento y 20 minutos de cocción, permitiendo obtener cuatro porciones generosas.

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Los ingredientes principales comprenden 250 gramos de champiñones, acompañados de mantequilla, aceite de oliva, harina, cebolla, ajo y tomillo, así como caldo vegetal o de pollo, crema de leche para batir, paprika, sal y pimienta al gusto, y queso parmesano, que al final le aporta un toque especial de sabor. El proceso inicia sofriendo los champiñones en una mezcla de mantequilla y aceite de oliva hasta que suelten el líquido y adquieran un tono dorado. Luego, se añaden el ajo, la cebolla y el tomillo, cocinándolos hasta que la cebolla se vea traslúcida. La harina se incorpora después, para cocinarla un minuto, facilitando que la mezcla espese y evitando el sabor de la harina cruda.

Posteriormente, se agrega el caldo poco a poco para evitar la formación de grumos y se deja hervir. Al bajar el fuego, se integra la crema de leche y se ajusta el sabor con paprika, sal y pimienta, cocinando la mezcla suavemente sin hervir con fuerza por cinco minutos. Al final, se suma el queso parmesano, mezclándolo hasta que se derrita completamente. Es posible servir la crema tal cual o licuarla antes de añadir el queso si se prefiere una textura lisa, además de decorar con láminas doradas de champiñón y tomillo fresco, como recomienda El Espectador.

En cuanto a la historia, la palabra champiñón proviene de los términos latinos “campinio” y “campinionis”, que designan algo comestible del campo llano. Su cultivo se registró inicialmente en Francia en el año 1650, cuando se descubrió que el hongo crecía entre el estiércol de caballerizas. Esta circunstancia le valió el nombre de “champiñón de París”. En Colombia, el hongo empezó a cultivarse hace unos 50 años, impulsado por el alemán Alfredo Beck, con plantaciones principalmente en la Sabana de Bogotá. Los champiñones aportan beneficios para regular el azúcar, la presión arterial y fortalecer el sistema inmune, de acuerdo con El Espectador.

¿Cómo lograr que la crema de champiñones quede suave y sin grumos?

Para obtener una crema de champiñones suave y sin grumos, es importante añadir la harina y revolver durante un minuto antes de incorporar el caldo poco a poco, evitando así los grumos. También se recomienda licuar la mezcla antes de agregar el queso parmesano para lograr una textura completamente homogénea, como explica El Espectador.

¿Cuál es el origen del cultivo del champiñón en Colombia?

Según El Espectador, el champiñón comenzó a cultivarse en Colombia hace aproximadamente 50 años gracias a la iniciativa del alemán Alfredo Beck. Los primeros cultivos se instalaron principalmente en la Sabana de Bogotá, y desde entonces la producción ha ido en aumento, destacando la importancia de este hongo tanto a nivel gastronómico como en los beneficios que aporta a la salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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