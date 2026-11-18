Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Ante la Comisión Segunda del Congreso, Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa, expuso una situación delicada relacionada con la adquisición de sistemas inhibidores de drones por parte del Gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con lo manifestado por Mora, el ejecutivo, junto a su Ministerio de Defensa bajo la dirección de Pedro Sánchez, bloqueó la compra directa de estos dispositivos mientras se desarrollaba el proyecto conocido como Escudo Antidrones. Según el funcionario, el 31 de marzo de este año se expidió una circular que restringió a las unidades militares la adquisición de inhibidores, ya que se contemplaba que dichos equipos serían adquiridos posteriormente con el presupuesto destinado al proyecto mencionado.

Sigue a PULZO en Discover

El ministro resaltó que esta restricción permaneció vigente sin que el Escudo Antidrones llegara a concretarse, situación que permitió, a su juicio, que los grupos armados fortalecieran sus capacidades tecnológicas para emplear drones en ataques contra la fuerza pública. Mora describió el Escudo Antidrones como un “espejismo tecnológico”, destacando la desventaja generada mientras los grupos armados, con recursos propios, incluso accedieron a asesoría internacional y mejoraron sus capacidades antidrones.

En su intervención, Mora aseguró que, al asumir el Gobierno, se encontraron “cero soluciones viables”. Detalló que durante la administración de Petro se exploraron alternativas en 12 países, se evaluaron 22 empresas extranjeras y se anunció públicamente un megaproyecto por COP 6,2 billones. Sin embargo, nunca se ejecutaron partidas presupuestales ni se aseguraron recursos, por lo que el proceso fue técnicamente cancelado mediante una resolución del 14 de agosto de este año. Frente a las carencias tecnológicas, el Ejército Nacional optó por desarrollar capacidades propias, encaminando un proceso contractual por COP 32.000 millones para adquirir equipos inhibidores y sistemas antidrones, y comenzó la adaptación de bases y adquisición urgente de equipos de detección y seguimiento, dentro del Plan Estratégico para la Estabilización y la Soberanía Tecnológica Antidrones.

Adicionalmente, la estrategia plantea desarrollar tecnología nacional y legislar la trazabilidad de componentes, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y un documento CONPES por unos COP 7,2 billones. Por su parte, el exministro Pedro Sánchez explicó que los comités técnicos recomendaron no adquirir ninguno de los sistemas evaluados, ya que presentaban brechas técnicas y riesgos operacionales para el país. Remarcó que ni él ni los viceministros participaron directamente como gerentes del proyecto, lo que, de acuerdo con sus palabras, preservó la independencia en la toma de decisiones técnicas. Estas circunstancias han dejado la protección contra drones militares en una etapa de transición, con la guerra tecnológica en pleno avance y los retos aún sin resolver.

¿Por qué el Gobierno Petro no concretó la compra de sistemas antidrones para la fuerza pública?

De acuerdo con la información brindada por el exministro Pedro Sánchez, la decisión de no adquirir los equipos se basó en la recomendación de comités técnicos conformados por militares y policías activos, quienes concluyeron que las soluciones ofrecidas por más de un centenar de empresas extranjeras no cubrían adecuadamente las necesidades operativas del país. Se consideraron riesgos técnicos, operacionales y de integración, por lo que no se firmaron contratos ni se comprometieron recursos públicos para esa compra.

¿En qué consiste el Escudo Antidrones y cuál era su objetivo?

El Escudo Antidrones fue un proyecto impulsado por el Gobierno y el Ministerio de Defensa dirigido a fortalecer la protección de la fuerza pública contra ataques con drones. Buscaba la adquisición de sistemas de detección, inhibición y seguimiento de estos dispositivos. No logró implementarse por la falta de soluciones viables, presupuesto ejecutado y por no cumplirse requisitos técnicos, lo que llevó a su cancelación formal y a la necesidad de desarrollar alternativas nacionales propias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.