Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La rápida intervención de las autoridades permitió evitar una tragedia en la vía que conecta a El Espinal con Girardot, cerca del peaje de Flandes. Todo comenzó cuando un perro especializado del Ejército Nacional identificó la posible presencia de explosivos en un taxi de servicio público abandonado a aproximadamente 700 metros del peaje. El comportamiento del canino encendió las alertas de los uniformados, quienes de inmediato tomaron las precauciones necesarias y solicitaron la asistencia de un equipo especializado para manejar la situación.

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De acuerdo con la información suministrada, el vehículo en cuestión era un taxi con placas SST 934. Su abandono en esa zona levantó sospechas entre las autoridades, lo que motivó a los uniformados a realizar una inspección meticulosa. El olfato entrenado del perro fue fundamental, ya que permitió identificar el riesgo latente antes de que se produjera cualquier daño a personas que transitaban por este corredor vial.

Posteriormente, los especialistas del grupo MARTE del Ejército Nacional confirmaron que dentro del taxi se hallaban más de 60 kilos de explosivos de alto impacto. Estos artefactos estaban preparados con un sistema de activación temporizado, lo que incrementaba el nivel de peligro para la población y para quienes circulaban por la carretera. Para neutralizar la amenaza, el grupo antiexplosivos utilizó una carga disruptiva y efectuó una destrucción controlada del material, logrando así desactivar de manera segura los explosivos en el lugar de los hechos.

El operativo contó con el apoyo del Batallón de Infantería número 18 Coronel Jaime Rooke y fue coordinado con la Policía Nacional, lo que garantizó una acción conjunta y efectiva para salvaguardar la seguridad de todos. Según reportaron las autoridades, ningún viajero, habitante del sector ni miembro del equipo de intervención resultó afectado, lo que evidencia la eficacia del procedimiento llevado a cabo.

El papel del perro entrenado fue determinante, ya que sus capacidades y el trabajo coordinado con los soldados permitieron actuar a tiempo, identificar el peligro y evitar consecuencias graves. De acuerdo con los reportes, toda la operación se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad, priorizando la protección de la comunidad y restableciendo la normalidad en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se detectaron los explosivos en el taxi abandonado cerca del peaje de Flandes?

La detección de los explosivos fue posible gracias al olfato de un perro entrenado del Ejército Nacional, que alertó a los uniformados sobre la posible presencia de material peligroso en un taxi de servicio público abandonado a unos 700 metros del peaje. Posteriormente, los especialistas antiexplosivos del grupo MARTE verificaron y neutralizaron más de 60 kilos de explosivos mediante una destrucción controlada, como reportaron las autoridades en el sitio.

¿Qué medidas tomaron las autoridades para neutralizar el peligro del taxi con explosivos en la vía El Espinal-Girardot?

Las autoridades, tras confirmar con el grupo MARTE que el taxi contenía más de 60 kilos de explosivos temporizados, procedieron a utilizar una carga disruptiva y ejecutaron una destrucción controlada del artefacto en el lugar, evitando cualquier daño a personas o infraestructuras cercanas. El operativo fue coordinado por el Batallón de Infantería número 18 Coronel Jaime Rooke junto con la Policía Nacional y concluyó sin lesionados, asegurando la protección de los transeúntes y habitantes del sector según lo informado por los voceros oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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