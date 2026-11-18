Por: Noticiero 90 minutos

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En la noche de este martes, el barrio Primitivo Crespo, ubicado en la ciudad de Cali, fue escenario de un incendio estructural que dejó como saldo tres personas heridas. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, confirmó la información y presentó un balance preliminar sobre la emergencia. De acuerdo con sus declaraciones, la llegada inmediata de las unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali permitió que el incendio fuese controlado rápidamente, lo que evitó que la situación se agravara para los habitantes de la zona.

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La emergencia movilizó a los equipos de socorro, quienes trabajaron coordinadamente para sofocar las llamas y atender a los afectados. Como resultado, las tres personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales donde actualmente reciben atención médica especializada, según precisó el funcionario citado por Noticiero 90 Minutos. No se han reportado detalles adicionales sobre la condición de salud de los heridos ni la gravedad de sus lesiones, lo que genera incertidumbre entre familiares y vecinos del sector que esperan información oficial sobre su evolución.

Pese a la pronta intervención del Cuerpo de Bomberos de Cali y las autoridades locales, las causas del incendio aún no han sido establecidas. De igual manera, hasta el momento no se ha entregado un balance definitivo sobre los daños materiales provocados por la conflagración en las viviendas y establecimientos comerciales del barrio Primitivo Crespo. Los equipos de investigación continúan trabajando en la identificación del punto de origen del fuego y en la evaluación de las pérdidas, pero hasta ahora no se conocen detalles adicionales sobre estas labores.

El secretario de Gestión del Riesgo reiteró que las unidades de bomberos permanecen en la zona para garantizar la seguridad de los residentes y evitar posibles reactivaciones del incendio. Además, señaló que las familias afectadas están recibiendo acompañamiento mientras se aclara la situación. La comunidad, por su parte, sigue atenta al desarrollo del caso, esperando el informe final de las autoridades para conocer las conclusiones oficiales sobre el siniestro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas más comunes de incendios estructurales en barrios urbanos?

El artículo no especifica las causas del incendio registrado en el barrio Primitivo Crespo, por lo que actualmente se desconoce el origen de la conflagración. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe oficial que detalle el motivo por el cual se inició el fuego en esta zona de Cali.

¿Cuál es el estado de salud de las personas heridas en el incendio en Primitivo Crespo, Cali?

Según la información proporcionada por Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, las tres personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Sin embargo, por ahora no se han entregado detalles sobre el estado de salud específico de los afectados ni la gravedad de sus heridas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.