Por: Noticiero 90 minutos

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Empresas Municipales de Cali (Emcali) anunció que este miércoles llevará a cabo una serie de trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en la ciudad. Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, estas labores conllevan la posibilidad de interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable en algunos sectores de Cali, mientras se ejecutan las obras previstas.

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De acuerdo con Emcali, la Gerencia de Acueducto será la encargada de realizar distintas maniobras enfocadas en la reposición de válvulas y en tareas para la optimización de las redes existentes en zonas estratégicas. Estas acciones son parte de un plan de mejoramiento que busca fortalecer la infraestructura de distribución de agua potable y garantizar que la ciudadanía reciba un servicio eficiente a mediano y largo plazo, aunque en el corto plazo pueda haber molestias o inconvenientes por las suspensiones temporales.

Entre los sectores informados oficialmente que experimentarán suspensión en el suministro, se encuentran Santa Mónica Residencial, ubicada en la calle 28 norte con avenida 6 norte; Terrón Colorado, específicamente en la avenida 5 oeste número 30-67; y Siloé, en la calle 6 G oeste número 51 A 29, donde se realizará un trabajo especial de acueducto. Emcali instó a los habitantes de estos barrios a tomar precauciones, almacenar agua de manera suficiente y utilizarla de forma racional durante el tiempo que dure la restricción, aunque no especificó el horario o la duración exacta del corte del servicio.

Esta jornada de reparaciones se inscribe en una estrategia rutinaria de la empresa para mantener el buen funcionamiento de las redes de servicios públicos en la capital vallecaucana. La publicación también advierte sobre otras afectaciones recientes en la ciudad, como desvíos en rutas del sistema masivo de transporte MÍO por razón de obras, lo cual evidencia que algunos sectores viven múltiples intervenciones en simultáneo que afectan la cotidianidad de quienes residen o trabajan allí.

La información divulgada por Noticiero 90 Minutos y Emcali reitera la importancia de que los ciudadanos estén atentos a comunicados oficiales para planificar sus actividades cotidianas en medio de estas labores de reparación y modernización de la infraestructura urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali se quedarán sin agua por trabajos de Emcali este miércoles?

Según la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos y Emcali, los barrios afectados por la suspensión temporal del suministro de agua serán Santa Mónica Residencial, Terrón Colorado y Siloé. En estos sectores se realizarán tareas de mantenimiento y optimización de redes que requieren interrupciones en el servicio para garantizar la seguridad y la eficiencia de las obras.

¿Por qué Emcali suspende el servicio de agua en algunos sectores de Cali?

De acuerdo con Emcali, la suspensión en el servicio de agua potable obedece a trabajos de reparación y mantenimiento programados en las redes de acueducto. Estas acciones incluyen la reposición de válvulas y la optimización de las infraestructuras existentes para asegurar un suministro adecuado a largo plazo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.