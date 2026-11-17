Por: Noticiero 90 minutos

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Los sonidos de la salsa tienen una cita especial en el barrio Obrero, uno de los sectores más emblemáticos de Cali, donde se desarrollará una jornada dedicada a este género musical. De acuerdo con información difundida por Noticiero 90 Minutos, la principal atracción del evento será la presencia de la reconocida cantante Choco Orta, quien estará como invitada especial en una tarde que convoca tanto a los residentes como a los visitantes de la ciudad a recorrer y vivir la cultura salsera.

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La actividad está programada para este martes 17 de noviembre, desde las 4:00 de la tarde. El punto de encuentro será Melassa, un espacio ubicado en la carrera 11B #24-59, esquina, donde quienes asistan podrán comenzar una experiencia que fusiona música, baile y el característico ambiente festivo del barrio Obrero. Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos, ya que la jornada incluye un recorrido por las calles del sector.

Según Noticiero 90 Minutos, la llegada de Choco Orta a este escenario busca resaltar la importancia que tiene el barrio Obrero en el desarrollo de la salsa en Cali. Este sector es reconocido por albergar establecimientos y espacios que durante años han sido testigos de la historia musical de la capital del Valle del Cauca. La salsa ha sido una de las expresiones artísticas que ha traspasado generaciones y que permanece como parte central de la identidad caleña.

La programación está dirigida a los aficionados que deseen compartir su gusto por la salsa, así como a quienes quieran sumarse a una tarde pensada para celebrar la riqueza cultural de la ciudad. La invitación se mantiene abierta, permitiendo que cada persona experimente de forma directa la energía de la salsa en un entorno que combina tradición y comunidad.

Este tipo de actividades, de acuerdo con la fuente, contribuyen a mantener viva la memoria e importancia del género musical como eje de encuentro social. La jornada se convierte así en una oportunidad no solo para disfrutar de la música, sino para fortalecer los lazos entre quienes reconocen la salsa y el barrio Obrero como referentes culturales de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el evento de salsa con Choco Orta en el barrio Obrero de Cali?

El evento se llevará a cabo este martes 17 de noviembre, desde las 4:00 de la tarde. El punto de encuentro es Melassa, ubicado en la carrera 11B #24-59, esquina, en el tradicional barrio Obrero de Cali, según Noticiero 90 Minutos.

¿Por qué el barrio Obrero es tan importante para la cultura salsera de Cali?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el barrio Obrero es un lugar históricamente ligado al desarrollo y a la conservación de la salsa en Cali. Sus calles y establecimientos han permitido que este género musical siga siendo parte de la identidad y memoria de varias generaciones, convirtiéndose en un referente de la expresión cultural caleña.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.