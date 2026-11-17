La presentadora colombiana Adriana Betancur, recordada por su participación en programas como Muy buenos días, la sección de entretenimiento de Noticias RCN y Como en casa, atraviesa un delicado momento de salud debido a complicaciones derivadas de la insuficiencia renal crónica que padece desde hace varios años.

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La comunicadora tuvo que ser hospitalizada luego de presentar un fuerte dolor abdominal y fiebre. Su situación causó preocupación después de que sus familiares denunciaran dificultades en la atención médica que recibía en la Clínica Palermo, en Bogotá, y alertaran sobre la falta de un especialista en nefrología y la necesidad urgente de realizarle una diálisis.

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El llamado de sus allegados tuvo respuesta y, ese mismo martes, Betancur recibió el procedimiento. Además, fue sometida a una intervención quirúrgica. En entrevista con la revista Vea, su hermano, Leonardo Betancur, entregó detalles sobre las complicaciones que enfrentó y su evolución.

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Hermano de Adriana Betancur contó qué complicaciones sufrió

Según explicó Leonardo, la falta de diálisis durante varios días habría contribuido al deterioro de la salud de la presentadora. La situación derivó en una peritonitis, retención considerable de líquidos e inflamación severa.

Las complicaciones también afectaron sus pulmones, que acumularon líquido, por lo que los médicos tuvieron que intubarla para ayudarla a respirar. Su hermano describió lo difícil que fue para la familia enfrentar ese momento, especialmente al ver que la vida de Adriana estaba en peligro.

“Es horrible, es horrible. Sobre todo cuando sabes que tu hermana está muy mal, que está casi por morir, y por eso le están intubando para que el cuerpecito le aguante, y tienes a tu mamá al lado sufriendo porque su niña se va a morir”, relató a Vea.

En medio de la preocupación, Leonardo también aprovechó para hacer un llamado sobre la importancia de la donación de órganos, pues su hermana necesita un nuevo riñón.

¿Cómo evoluciona Adriana Betancur? Esto dijo su hermano

En cuanto a su recuperación, Leonardo informó que la presentadora ha mostrado avances. Uno de los cambios más importantes fue que logró superar la intubación y recuperar la respiración autónoma, aunque todavía requiere apoyo ocasional de una mascarilla.

De acuerdo con su hermano, Adriana permanece consciente desde la noche del jueves y su evolución ha sido favorable, aunque lenta.

Durante esta semana también fue sometida a una cirugía para retirar el catéter peritoneal, dispositivo que habría sido identificado como una posible vía de entrada de la bacteria que provocó la infección.

Por ahora, el equipo médico trabaja en controlar la peritonitis, eliminar las toxinas acumuladas en la sangre y disminuir la inflamación. La presentadora tiene restringido hablar mientras continúa su recuperación.

Otro de los cambios en su tratamiento fue pasar de la diálisis peritoneal, que realizaba en casa, a la hemodiálisis, procedimiento que se lleva a cabo mediante la sangre y que, según explicó su hermano, está contribuyendo a reducir la retención de líquidos.

Sin embargo, la familia aclaró que el panorama todavía requiere atención. La presencia de la bacteria y algunos episodios recientes de fiebre hacen necesarios nuevos cultivos para descartar complicaciones.

Adriana Betancur lleva seis años esperando un trasplante de riñón

La situación actual de la presentadora también volvió a poner en evidencia la larga lucha que ha enfrentado contra la enfermedad renal. Adriana fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica en 2011, condición que redujo su función renal hasta un 3 % y la llevó a someterse a tratamientos de diálisis.

En 2014 recibió un trasplante de riñón que le permitió mejorar su calidad de vida durante aproximadamente siete años. Sin embargo, hacia 2019, su organismo comenzó a rechazar el órgano trasplantado y tuvo que retomar la diálisis peritoneal manual, un procedimiento que realizaba cuatro veces al día en su vivienda.

(Vea también: Aterradores detalles de los duros momentos que vivió Adriana Betancur, expresentadora de RCN)

Desde hace seis años permanece en lista de espera para recibir un nuevo órgano. Su hermano confirmó que, una vez supere las complicaciones actuales, continuará en ese proceso.

“Mi hermana necesita un riñón”, expresó Leonardo al medio citado, al insistir en la importancia de generar conciencia sobre la donación de órganos. Por ahora, sus familiares esperan que Adriana permanezca hospitalizada el tiempo que sea necesario para controlar la infección y estabilizar su estado de salud.

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