Por: Noticiero 90 minutos

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El sur de Cali se prepara para recibir una nueva jornada de ‘De Borondo’, una iniciativa impulsada por la alcaldía de la ciudad junto con la Secretaría de Desarrollo Económico. Esta actividad tendrá lugar el domingo 22 de noviembre, comenzando desde las 9:00 a. m. en el barrio Ciudad Jardín, y busca recuperar y fortalecer la economía local, dando visibilidad a los emprendedores y artistas que se han visto afectados por el terremoto, de acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos.

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La propuesta ‘De Borondo’ ya existía antes en la ciudad, pero se ha consolidado en los últimos tiempos como un escenario clave para la reactivación económica tras el sismo. La Secretaría de Desarrollo Económico señala que esta plataforma permite que pequeños negocios y talentos artísticos puedan mostrar su trabajo, contactar con un público más amplio y sumar apoyos en momentos de dificultad.

Para esta edición, la calle 105 de Ciudad Jardín será el epicentro de la actividad, contando con el cierre completo de la vía entre la calle 14 y la calle 15b, en una franja horaria de doce horas, desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Allí, más de 100 emprendimientos y 60 establecimientos comerciales, junto con varios artistas locales, tendrán la oportunidad de darse a conocer y de promover el consumo entre la comunidad caleña. Según la información recopilada por Noticiero 90 Minutos, la actividad está pensada para el disfrute de las familias, y entre sus novedades incluye una zona especialmente adaptada para ser ‘pet-friendly’, es decir, apta para llevar mascotas.

La Secretaría de Desarrollo Económico y de Movilidad aconseja a los asistentes y a quienes transitan por el sector planificar sus desplazamientos con anticipación, teniendo en cuenta los cierres de las calles, para evitar contratiempos. Esta recomendación busca que la movilidad en la zona no se vea afectada y que todos disfruten de la jornada de manera segura y ordenada.

De acuerdo con la fuente, ‘De Borondo’ se ha transformado en una vitrina fundamental para los sueños y proyectos de los caleños, fortaleciendo el tejido social mediante el comercio, la cultura y el arte, y generando espacios colectivos en los que la ciudad puede reunirse después de la emergencia vivida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es ‘De Borondo’ y cómo contribuye a la economía de Cali?

‘De Borondo’ es una iniciativa de la alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, orientada a la reactivación de la economía local al ofrecer un espacio donde emprendedores y artistas pueden mostrar su trabajo. Desde el terremoto, este evento ha sido clave para ayudar a los afectados a recuperar su actividad económica y promover el consumo de productos y servicios locales.

¿Cuándo y dónde será la jornada de ‘De Borondo’ en Ciudad Jardín?

La próxima jornada de ‘De Borondo’ se realizará este domingo 22 de noviembre en la calle 105 del barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali. El evento iniciará a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta las 9:00 p. m., con cierre vial entre la calle 14 y la calle 15b para permitir la participación de más de 100 emprendimientos, 60 establecimientos y artistas locales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.