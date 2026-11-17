Una relación que comenzó con un ‘match’ en Tinder terminó en una estafa de más de 8 millones de pesos argentinos. Ángel Ariel Pedernera utilizó fotografías falsas y una identidad ficticia para ganarse la confianza de una mujer de 29 años, quien durante cerca de un año le transfirió dinero por supuestas emergencias económicas.

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El caso llegó a la Justicia de San Juan, Argentina, donde el hombre consiguió el sobreseimiento luego de devolver la totalidad del dinero a la víctima y cumplir con el acuerdo de reparación económica.

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La decisión fue tomada por el juez de Garantías Pablo Leonardo León, después de verificar que se había completado el compromiso de pago que meses atrás habían acordado la defensa y el Ministerio Público.

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Así fue la estafa que comenzó con un ‘match’ en Tinder

De acuerdo con la investigación, Pedernera se presentó en la aplicación de citas como ‘Ángel’ y utilizó fotografías de un supuesto joven rubio para construir una identidad que no correspondía con su apariencia real.

A partir de ese primer contacto, estableció una relación virtual con la mujer durante aproximadamente un año. Sin embargo, nunca llegaron a conocerse personalmente.

Para justificar por qué no concretaba encuentros, el hombre inventó diferentes ocupaciones y responsabilidades. Entre otras historias, aseguró que era propietario de una empresa constructora en Santa Fe y que trabajaba como pastelero en un hotel de lujo de San Juan.

Además, habría utilizado un segundo teléfono celular para hacerse pasar por su propia madre, una estrategia con la que reforzaba las historias que le contaba a la víctima.

Inventaba emergencias para pedirle dinero a la mujer

Una vez que consiguió ganarse la confianza de la joven, Pedernera comenzó a solicitarle transferencias bancarias con diferentes justificaciones.

Entre las supuestas dificultades que utilizó para pedirle ayuda económica estaban problemas con su camioneta, inconvenientes financieros relacionados con la empresa constructora y la necesidad de comprar medicamentos.

La mujer accedió a realizar varios envíos de dinero, convencida de que estaba ayudando a la persona con quien mantenía una relación sentimental. Sin embargo, según la denuncia, las transferencias terminaron superando los 8 millones de pesos argentinos, lo que dio origen al proceso judicial por el engaño.

El desenlace del caso se produjo después de que Pedernera cumpliera con el acuerdo de reparación económica establecido con la víctima. El mecanismo contempló una primera entrega de 4 millones de pesos en efectivo y el pago del dinero restante mediante nueve cuotas. Una vez completada la devolución, el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, respaldó la solicitud de sobreseimiento al constatar que se había reparado el perjuicio económico.

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Durante la audiencia también estuvieron presentes la defensora oficial Sandra Leveque y el juez de Garantías Pablo Leonardo León, quien finalmente resolvió cerrar el proceso penal mediante el sobreseimiento del acusado.

De esta manera, la devolución de los recursos permitió dar por terminado el caso en la Justicia de San Juan, luego de una estafa que comenzó en una aplicación de citas y se prolongó durante cerca de un año.

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