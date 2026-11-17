En una época de un panorama movido en Colombia, el periodismo nacional despertó este martes 17 de noviembre con la noticia del deceso de Luis Cañón, destacado comunicador, escritor e investigador que marcó profundamente el oficio informativo colombiano.

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Su huella profesional sobresalió especialmente durante su extensa labor dentro del diario El País de Cali, institución periodística donde ejerció responsabilidades directivas como jefe de redacción y editor general.

Desde esa sala de redacción vallecaucana, coordinó grupos reporteriles y consolidó rigurosas investigaciones que orientaron permanentemente el debate público regional y la agenda informativa de toda Colombia.

Formado académicamente en la Universidad de La Sabana, edificó una trayectoria sólida participando activamente en redacciones impresas de circulación nacional, destacando sus pasos por El Espectador y El Tiempo.

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Precisamente en El Tiempo asumió múltiples roles estratégicos, desempeñándose como reportero nacional, integrante de la Unidad Investigativa, jefe de corresponsales en Medellín, subeditor nacional y editor judicial.

Desde esta última jefatura cubrió detalladamente los procesos adelantados en las altas cortes y la Procuraduría, enriqueciendo las secciones políticas y sociales mediante crónicas y análisis profundos.

Gracias a esa exigencia investigativa, obtuvo importantes distinciones internacionales, sobresaliendo una Mención de Honor a la Excelencia Periodística concedida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante el año 2000.

Paralelamente a su trabajo diario en prensa escrita, Cañón desarrolló una valiosa producción bibliográfica centrada en la investigación histórica y la crónica periodística de largo aliento en Colombia.

Publicó el libro El Patrón: vida y muerte de Pablo Escobar (1994), texto esencial para comprender el narcoterrorismo, junto con Peregrinos del sida y La crisis: cuatro años a bordo del Gobierno de Samper (1998).

Asimismo, compartió sus conocimientos en las aulas universitarias dictando cátedra de Redacción e Investigación Periodística en la Universidad de La Sabana e impartiendo conferencias en Centroamérica, Ecuador y Bruselas.

La desaparición física de Luis Cañón constituye un golpe sensible para el oficio informativo, pues colegas, audiencias y pupilos lloran hoy su partida evocando su ética, análisis y rigor.

Tras conocerse su fallecimiento, diversas figuras del gremio comunicacional expresaron mensajes de condolencia y admiración recordando su calidad humana y exigencia profesional dentro de las salas de redacción.

Diego Martínez Lloreda, periodista y columnista conocido como ‘Martillo’, escribió desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) un recuerdo y agradecimiento póstumo.

“Falleció Luis Cañón Moreno, un verdadero maestro del periodismo. Fue editor general de El País entre 1993 y 1998. Trabajé a su lado cinco años y aprendí el rigor periodístico, que el periodismo no tiene horario y, lo más importante, que la noticia se puede planificar. Gracias, Luis, por tu amistad y por tus enseñanzas”, publicó.

De igual manera, el veterano comunicador Fabio Larrahondo resaltó la calidad narrativa y el legado editorial de su colega.

“Mucho aprendí de este maestro. Comenzó a trabajar un sábado y al entregar edición conversamos largo… Dios lo tenga en su gloria”, rememoró acerca del fallecido.

Igualmente, el escritor y periodista Gerardo Quintero compartió un emotivo tributo evocando sus enseñanzas profesionales, una huella que marca el impacto que tuvo.

“Luis fue editor general de El País y uno de los periodistas fundamentales en la formación no solo mía, sino de una serie de periodistas de la región. Luis fue uno de los periodistas más serios, rigurosos, combativos, estudiosos y justos que conocí. Formó una escuela de la que hacíamos parte algunos imberbes periodistas de finales de los noventa que laborábamos en El País y, sin duda, nos dio lecciones de periodismo y de vida”, resaltó.

De este modo, las nuevas generaciones de comunicadores colombianos heredan el ejemplo ético y investigativo de un referente indiscutible cuya obra documental permanecerá vigente en la historia nacional.

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