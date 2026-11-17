Max Henríquez advirtió sobre un cambio en las condiciones climáticas de Colombia durante los próximos días, con un aumento de las temperaturas y una disminución de las lluvias en buena parte del territorio nacional. Según sus pronósticos, la región Caribe será una de las zonas donde más se notará esta variación, pues tendrá jornadas más secas y cielos despejados o parcialmente nublados.

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“La región Caribe se va a ir secando en esta semana que entra, aumentando las temperaturas con cielos despejados o seminublados”, señaló Henríquez al referirse al comportamiento del clima en esa zona del país.

El experto también anticipó que desde este miércoles comenzarían a observarse las primeras señales de este cambio en diferentes regiones. De acuerdo con su explicación, la mayor parte del territorio nacional tendría menos probabilidades de lluvia y temperaturas más altas, aunque habría excepciones en el Pacífico y el trapecio amazónico.

“Este miércoles tendremos ya las primeras manifestaciones de lo que se supone que se viene en materia de lluvias y temperaturas en la mayor parte del país, salvo el Pacífico y el trapecio amazónico. Suben las temperaturas y bajan las probabilidades de lluvia. ¡A prepararse!”, manifestó el meteorólogo.

Este miercoles tendremos ya las primeras manifestaciónes de lo que se supone que se viene en materia de lluvias y temperaturas en la mayor parte del país, salvo el Pacífico y el trapecio amazónico. Suben las temperaturas y bajan las probabilidades de lluvia. A prepararse! pic.twitter.com/ymtfsZE6Rb — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) November 16, 2026

Este pronóstico se conoce en un periodo en el que, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las precipitaciones suelen intensificarse en distintas zonas de Colombia. Sin embargo, las condiciones relacionadas con el fenómeno de El Niño podrían alterar ese comportamiento habitual y favorecer temperaturas superiores a las que normalmente se presentan durante esta temporada.

El panorama anticipado por Henríquez plantea varios días de tiempo más seco y caluroso para buena parte del país, especialmente en el Caribe. No obstante, el Pacífico y el trapecio amazónico podrían mantener un comportamiento diferente, por lo que las condiciones no serían iguales en todas las regiones.

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