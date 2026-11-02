El comienzo de noviembre estará marcado por cielos nublados y lluvias en diferentes regiones de Colombia, aunque las condiciones podrían cambiar progresivamente durante las próximas semanas. Así lo anticipó el meteorólogo Max Henríquez, quien advirtió que el país no debe bajar la guardia después de las fuertes precipitaciones registradas durante octubre.

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A través de sus redes sociales, Henríquez señaló que el comportamiento del clima tendrá modificaciones a medida que avance el mes. Sin embargo, también llamó la atención sobre la llegada del fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en el territorio nacional.

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“Este mes de noviembre se inicia con muchas nubes y lluvias en las diferentes regiones del país. Pero esta situación invernal va a ir cambiando poco a poco”, explicó el meteorólogo. En su mensaje también insistió en que los colombianos deben prepararse para las variaciones que se presenten en las condiciones climáticas.

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Este mes de noviembre se inicia con muchas nubes y lluvias en las diferentes regiones del país. Pero ésta situación invernal va a ir cambiando poco a poco pic.twitter.com/4GjRU7vL55 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) November 1, 2026

Henríquez advirtió que el país se enfrenta a un fenómeno de El Niño de características excepcionales. “El Niño es una realidad, aunque es la primera vez en tiempos modernos que enfrentamos uno tamaño mega. No hay antecedentes de cómo serán sus impactos”, afirmó, al referirse a la incertidumbre sobre la intensidad de sus consecuencias.

Ya saben lo que se les viene. No bajemos la guardia en Colombia por ese octubre tan lluvioso. El Niño es una realidad, aunque es la primera vez en tiempos modernos que enfrentamos uno tamaño mega. No hay antecedentes de como serán sus impactoshttps://t.co/L37ySfk151 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) November 2, 2026

¿Qué dice el Ideam del clima en Colombia para noviembre?

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó que octubre y noviembre hacen parte del desarrollo habitual de la segunda temporada de lluvias en Colombia. Durante este periodo, las precipitaciones suelen tener mayor presencia en las regiones Andina, Pacífica y Caribe.

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No obstante, la entidad aclaró que la influencia de El Niño puede reducir las lluvias frente a los niveles que normalmente se esperan para esta época. Esto significa que el fenómeno no elimina las precipitaciones, sino que puede ocasionar que algunas zonas registren cantidades inferiores a sus promedios habituales.

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