Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del domingo 1 de noviembre estuvo marcada por la tragedia en Planadas, Tolima, cuando un atentado con explosivos cobró la vida de cuatro personas, entre ellas una bebé de apenas dos meses. De acuerdo con lo informado por Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, este acto fue calificado como de extrema gravedad y rechazado de manera enfática tanto por la mandataria como por las autoridades departamentales. Según palabras de Matiz, se trató de “un acto vil y criminal” que no solo puso en riesgo la vida de miembros de la Fuerza Pública sino, sobre todo, la de familias del municipio y de toda la región, una situación que la gobernación no piensa tolerar.

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La respuesta institucional no tardó en llegar tras la emergencia. De acuerdo con Matiz, desde el propio Gobierno Departamental, en coordinación con la Alcaldía de Planadas y la Fuerza Pública, se emprendieron acciones inmediatas para evaluar el alcance de los daños y brindar acompañamiento a la comunidad afectada. La prioridad durante las primeras horas fue determinar la dimensión exacta de las víctimas y facilitar el apoyo necesario tanto a heridos como a las familias de quienes fallecieron. La mandataria confirmó que entre los muertos se encontraba una bebé, una noticia que profundizó la conmoción de los habitantes del Tolima.

La gobernadora, tras conocer el lamentable balance, insistió en la necesidad de que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables. Expresó su solidaridad con las familias afectadas y reclamó acciones concretas que permitan frenar lo que calificó como una “barbarie”, concluyendo que un acto de este tipo es, en sus palabras, “inadmisible”. Mientras se mantienen en curso las labores de atención, evaluación y acompañamiento, las autoridades tienen la tarea de investigar a fondo las circunstancias del atentado, identificar a quienes estuvieron implicados y esclarecer los móviles que llevaron a perpetrar este ataque contra la población civil en Planadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el balance preliminar de víctimas tras el atentado con explosivos en Planadas, Tolima?

De acuerdo con la gobernadora Adriana Magali Matiz, el balance preliminar tras el atentado en Planadas fue de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses. La mandataria expresó profundo dolor por lo ocurrido y solicitó una investigación a fondo para esclarecer los hechos.

¿Cómo respondió la Gobernación del Tolima después del ataque con explosivos?

Según lo indicado por la gobernadora Matiz, la Gobernación del Tolima coordinó acciones con la Alcaldía de Planadas y la Fuerza Pública para evaluar los daños, brindar acompañamiento a la comunidad y adelantar las investigaciones necesarias que permitan establecer responsabilidades por el atentado ocurrido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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