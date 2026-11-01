Por: El Espectador

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Antonio Navarro Wolff, exgobernador de Nariño y líder emblemático de la política colombiana, falleció este domingo en horas de la tarde, según lo informó su familia en un comunicado. Su trayectoria ha sido reconocida no solo por su papel en la vida pública, sino también como símbolo de reconciliación, por su participación en el proceso de paz con el Movimiento 19 de abril (M-19), grupo en el que militó durante buena parte de su juventud y madurez política, transformándose después en un actor fundamental de la vida institucional del país.

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Políticos de todas las corrientes manifestaron su pesar y recordaron la impronta de Navarro Wolff. Según El Espectador, el expresidente Álvaro Uribe e Iván Duque, ambos del Centro Democrático, reconocieron la importancia del trabajo conjunto y la capacidad de dialogar pese a las posturas divergentes. Uribe destacó que las diferencias nunca impidieron una relación respetuosa, mientras que Duque resaltó la franqueza y el respeto que marcaron su amistad en el Congreso. Por su parte, Sergio Fajardo, excandidato presidencial y colega en el partido Verde, recordó a Navarro como un líder decente, abierto al diálogo y a la construcción conjunta, mientras que el partido Verde lo definió como un “símbolo de la transformación política del país”.

Voces como las de Duvalier Sánchez y Ariel Ávila subrayaron su papel decisivo en la democracia y su lucha por la paz, en tanto que la exsenadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, valoró su inteligencia y firmeza, así como su compromiso para mantener al M-19 en la senda pacífica tras el asesinato de su líder. El Pacto Histórico destacó su capacidad de diálogo y el impacto generacional de su legado.

Desde la oposición, figuras como Paloma Valencia y María Clara Posada resaltaron su capacidad de construir consensos en la Asamblea Constituyente de 1991. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lo calificó como ejemplo de reconciliación y resiliencia por persistir en la vía democrática pese a las secuelas del conflicto en su propio cuerpo. Iris Marín, defensora del Pueblo, resumió la impronta ética de Navarro: la paz debe honrarse cumpliendo la palabra y la democracia reconociendo al otro.

Finalmente, personajes como Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo señalaron que Navarro Wolff fue esencial en la estructuración de la Constitución de 1991, aportando inteligencia, liderazgo y una vocación de servicio orientada al bien común. Su vida y trayectoria se han convertido en referencia obligada para entender el esfuerzo colectivo de Colombia en busca de un modelo democrático más incluyente, donde la paz y el diálogo prevalezcan sobre la violencia y la exclusión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el legado de Antonio Navarro Wolff para la democracia y la paz en Colombia?

Antonio Navarro Wolff fue reconocido por su papel en la construcción de consensos, primero al dejar las armas como dirigente del M-19 y luego como pieza clave en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. De acuerdo con figuras como Humberto de la Calle, su visión de servicio, su liderazgo y su perseverancia fueron determinantes en la consolidación de un modelo democrático abierto al diálogo y orientado hacia la paz, influyendo en generaciones enteras.

¿Por qué es considerado Antonio Navarro Wolff un símbolo de reconciliación en la política colombiana?

Navarro fue considerado ejemplo de reconciliación porque asumió el desafío de guiar al M-19 hacia la vida institucional tras su desmovilización, manteniendo firmemente su compromiso con la paz incluso después de hechos violentos como el asesinato de Carlos Pizarro. Fue elocuente en cumplir su promesa de no volver a las armas, y distintas voces políticas coinciden en que siempre eligió el diálogo y la inclusión, aportando a la construcción de una democracia sólida y sin exclusión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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