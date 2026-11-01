La historia del M-19 volvió a ocupar el centro de la conversación política tras la muerte de Antonio Navarro Wolff. El expresidente Gustavo Petro, quien compartió con él su pasado en esa organización guerrillera, publicó un extenso mensaje de despedida en el que recordó episodios de su militancia y habló del vínculo que construyeron durante aquellos años.

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El exmandatario comenzó su pronunciamiento con una reflexión sobre el papel del movimiento en la historia nacional y la relación que mantuvieron sus integrantes. “El M19 es parte de la historia de Colombia. Nos anudamos con mucho amor a nuestra Colombia y fuimos hermanos, armados y desarmados, para que brillara la mejor democracia del mundo en nuestro país, corazón de la humanidad”, escribió.

En su publicación, Petro también evocó a quienes hicieron parte de esa organización y aseguró que muchos de sus compañeros fueron cayendo con el paso de los años. En uno de los apartes más llamativos de su mensaje, afirmó: “Y fueron cayendo uno a uno mis amigos, mis amigas, mis amores, mis sueños, mi historia y los asesinos de la cocaína se hicieron con el poder y aún lo tienen”.

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dejó a las generaciones futuras una constitución democrática y libertaria. Lo que queda de democracia en Colombia se debe a los constituyentes de 1991, y a Antonio Navarro Wolff, su presidente. Quizás debió ser Jaime Bateman, o Alvaro Fayad o Carlos Pizarro o Antonio Navarro Wolff ser el primer presidente del M19 de la república soberana de Colombia. Me tocó a mi ser el primer presidente del M19 de Colombia. Y no me arrodillé, no sucumbí, no me dieron un golpe de estado, un aureliano de los cien años de soledad de Gabriel Gqrcía Márquez fue elegido por el pueblo presidente de la república de Colombia. Ibamos en colectivo marcando el camino, la trocha para ascender a un palacio frio lleno de fantasmas, y con algo de poder, no todo, y despues, al final de los cuatro años de dejarlo han vuelto las torturas a sus instalaciones. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2026

El jefe de Estado también mencionó la llegada a Colombia de dirigentes revolucionarios de diferentes partes del mundo, entre ellos Fidel Castro, y recordó los ideales que, según su relato, motivaron el levantamiento armado. “Nos alzamos en armas para construir una democracia libre, soberana y las dejamos para buscar lo mismo. Una Colombia bella con una democracia de verdad con justicia social en todas las calles”, manifestó.

Petro recordó el papel de Navarro Wolff después de dejar las armas

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el reconocimiento que hizo el expresidente a la trayectoria política de Navarro Wolff después de la muerte de Carlos Pizarro, último comandante del M-19 antes de la desmovilización. Petro recordó que Navarro asumió la dirección de la organización y posteriormente llegó a la política sin armas, acompañado por el respaldo de miles de ciudadanos.

El exmandatario también destacó su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de la cual fue presidente. Sobre ese legado, sostuvo que la Constitución vigente es uno de los principales aportes que dejó el dirigente al país. “Lo que queda de democracia en Colombia se debe a los constituyentes de 1991, y a Antonio Navarro Wolff, su presidente”, escribió Petro.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.