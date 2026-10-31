Exfuncionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Policía Nacional confirmaron que durante el gobierno de Gustavo Petro se habilitaron varias viviendas en Bogotá para reuniones privadas y desplazamientos del entonces mandatario. Según testimonios recogidos por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, algunos de esos inmuebles se utilizaron para encuentros que no querían dejar registrados en la Casa de Nariño.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Un apartamento en el centro”: explosivas revelaciones sobre inmueble para supuestas citas de Petro)

Uno de los testimonios más relevantes es el de Jorge Lemus, quien estuvo al frente de la DNI durante varios meses. El exfuncionario reconoció que se habilitaron casas con funciones de fachada y sostenidas con gastos reservados, que quedaron a disposición del presidente para reuniones que no debían quedar registradas en la sede presidencial.

Las casas que habría frecuentado Petro en Bogotá

Dos antiguos integrantes de la cúpula de la DNI dieron una versión distinta. Según sus declaraciones, hubo reportes de seguridad sobre el uso de una vivienda en el sur de Bogotá y otras dos, una de ellas ubicada a pocas cuadras de Corferias, en el barrio Quinta Paredes.

Uno de los exfuncionarios aseguró que, semanas antes de la COP16 de 2024, se verificó si el mandatario pernoctaba durante dos o tres días en algunas de esas propiedades. La alerta habría incluido recomendaciones para reforzar su protección, debido a la presencia de una banda delincuencial en el sector de uno de los inmuebles. También se habría solicitado mantener una ambulancia cerca.

Otra fuente citada por EL TIEMPO afirmó que por esas viviendas pasaron funcionarios de alto nivel, entre ellos un director de la Policía, un integrante de una alta corte y un ejecutivo de Ecopetrol. Según su relato, los inmuebles se utilizaban alternativamente como oficinas para tratar asuntos de Estado y para reuniones privadas.

Explicaron por qué se trasladaba a esas viviendas

El abogado del exmandatario, Alejandro Carranza, confirmó que Petro sí se desplazó a casas particulares, pero negó que allí se hicieran fiestas o encuentros con mujeres y alcohol.

“No hubo fiestas, alcohol ni mujeres. Eso es falso. Las reuniones que se dieron por fuera de Casa de Nariño fueron para tratar temas de seguridad nacional”, afirmó el penalista, quien explicó que los traslados respondían a informes de inteligencia sobre posibles amenazas contra el presidente.

Carranza mencionó, entre otros episodios, la supuesta existencia de un plan para atentar contra Petro y el hallazgo de un mortero que, al parecer, iba a ser utilizado en su contra. También señaló que el mandatario se habría trasladado a una de esas viviendas después de que Estados Unidos retirara el sistema antidrones y las armas de protección de la Casa de Nariño.

Sobre la vivienda de Quinta Paredes, el abogado sostuvo que Petro visitaba el sector para ver a un familiar y que el esquema de seguridad se distribuía por la zona. En cambio, negó que el expresidente hubiera permanecido en una casa del sur de Bogotá.

La investigación también busca establecer quiénes alquilaban o prestaban los inmuebles y de dónde salían los recursos para su sostenimiento. EL TIEMPO señaló que la defensa del expresidente solicitará que se escuche a personas mencionadas por los testigos y que se entregarán direcciones y registros de cámaras para esclarecer los movimientos.

Por ahora, las versiones sobre el uso de las viviendas y sus posibles propósitos siguen siendo objeto de indagación. Las explicaciones del abogado de Petro y los testimonios de antiguos funcionarios presentan diferencias que deberán ser aclaradas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.