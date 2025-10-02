Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos alcanzaron un nuevo nivel por la decisión del gobierno norteamericano de retirar un apoyo en seguridad e inteligencia que brindaba a la Casa de Nariño y al presidente Gustavo Petro.



Así lo dio a conocer el mismo mandatario en su cuenta de X. La decisión se sumó a conflictos previos como la descertificación antidrogas y la cancelación de la visa del mandatario y de varios miembros de su gabinete.

“EE. UU. decidió llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato. De inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esas eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos”, escribió Petro en X.

Frente a esto, el periodista de Blu Radio, Ricardo Ospina, dio a conocer la versión de una fuente de la Casa de Nariño y no descartó esa posibilidad.

“Lo que sabemos es que Estados Unidos le habría retirado en los últimos días un apoyo extra que estaba entregando en materia de seguridad a la Casa de Nariño y al presidente de la República”, explicó Ospina.

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

¿Qué pasará con las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia?

Los vínculos ya estaban resentidos desde enero de 2025, cuando Petro rechazó el ingreso de aviones con deportados desde Estados Unidos. Además, los cruces de mensajes en redes sociales entre Donald Trump y Petro intensificaron la tensión.

Este episodio evidenció un aislamiento progresivo de Colombia en el plano internacional. La ausencia del respaldo de Estados Unidos en seguridad e inteligencia plantea un escenario delicado para la capacidad del Estado de proteger al presidente y a la población en general.

La relación bilateral estuvo marcada por altibajos, combinando periodos de cooperación y de fricción. Hoy, con la descertificación antidrogas, el retiro del apoyo en seguridad y la inestabilidad política, se abre la incógnita sobre el futuro de esta alianza estratégica.

