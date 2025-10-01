Se agudizan lastensiones entre Colombia y Estados Unidos con una serie de eventos que recrudecen las relaciones políticas entre ambas naciones. A la descertificación de Colombia y al retiro de visa para Gustavo Petro se suma una nueva determinación del Gobierno Trump.

Este martes 30 de septiembre el Departamento de Estado dio a conocer un nuevo comunicado en el que dio a conocer un informe sobre la trata de personas.

De esta manera, se anunció que Colombia cae a la categoría Tier 2. Este rango implica que, aunque Colombia mostró un progreso significativo, aún no cumple con los estándares mínimos establecidos para la erradicación de este delito.

“El Gobierno de Colombia no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando esfuerzos significativos para lograrlo. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron serios ni sostenidos en comparación con el periodo de informe anterior, por lo que Colombia fue degradada al nivel 2″, se lee en el documento.

El Informe de Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado clasifica a Colombia en Nivel 2. Es esencial procesar rigurosamente a los tratantes, fortalecer la capacitación de autoridades, garantizar atención especializada a las víctimas y prevenir el reclutamiento forzado de… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 30, 2025

No obstante, pese a la decisión de la Casa Blanca, se anunció un apoyo económico a Colombia con un monto de 3.7 millones de dólares para los próximos dos años. Esta suma se suma a los 8.5 millones comprometidos desde 2022 en la lucha contra la trata de personas.

Sin embargo, el documento emitido por el gobierno estadounidense contradice el reporte que entregó el ministro de Defensa Petro Sánchez, quien en el pasado consejo de ministros del lunes 29 de septiembre aseguró que ese delito disminuyó un 24% respecto al 2024.

#MinutoAMinuto | 🔵 El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la trata de personas disminuyó 24% frente al año anterior.

“Este año tristemente van 169 casos. La trata de una persona es una crisis, pero eso muestra que estamos enfrentando una amenaza”, afirmó. pic.twitter.com/p6YexLZAPM — La FM (@lafm) September 30, 2025

¿Por qué Estados Unidos revocó la visa a Gustavo Petro?

La anulación de la visa a Petro y a algunos de sus funcionarios responde a las afirmaciones que el mandatario expuso de manera pública durante una concentración en New York, consideradas por el gobierno norteamericano como “imprudentes e incendiarias”.

Dentro de dichas declaraciones, Petro propuso la creación de una milicia internacional para proteger a la población palestina y llamó a las tropas estadounidenses a desobedecer órdenes.

Esta sucesión de eventos tensó las relaciones bilaterales, afectando potencialmente los proyectos esenciales del gobierno de Petro. La interacción se volvió aún más problemática debido a resoluciones recientes, entre las que destaca la orden de no adquirir más armamento a la potencia estadounidense.

