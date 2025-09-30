La visa es el documento que necesitan los viajeros para poder visitar Estados Unidos, pues es un requisito que no es sencillo de conseguir y que a muchas personas les evita el sueño de conocer el país norteamericano.

(Ver también: Visa en Colombia tendrá novedad desde el primero de octubre: tiene que ver con el precio)

Sin embargo, en los últimos días ese ha sido un tema bastante mencionado debido a lo que está pasando con el Gobierno Nacional, pues desde que Estados Unidos le revocó la visa al presidente Gustavo Petro, luego de su discurso en las manifestaciones pro Palestina en Nueva York, muchos allegados al mandatario han tomado la decisión de renunciar a su documento.

Ahora, ¿eso sí es posible?

Lee También

Según explicó el Departamento de Estado, el gobierno norteamericano puede revocar este documento cuando la persona cometa un delito, afecte la seguridad nacional, lo deporten del país y varias razones más.

Sin embargo, no existe un proceso oficial en el que una persona pueda renunciar a este documento, es decir, no es que pueda enviar un correo, carta o presentarse a la Embajada para ya no tener la visa porque no existe.

Lo que sí puede hacer si ya no quiere volver a Estados Unidos es afectar la página del pasaporte en el que le pusieron la visa, como arrugándola, mojándola, rayándola o algo por el estilo, ya que si este documento tiene alguna afectación, ya no se la recibirán.

Así las cosas, las personas del Gobierno Nacional que han “renunciado a la visa” siguen teniendo su documento y, a menos de que lo dañen, podrán utilizarlo en cualquier momento en caso de ser necesario.

(Ver también: Preocupación para 4.000 colombianos por cambio en visa de EE. UU.: ¿habría reducción de remesas?)

Qué representantes del Gobierno Nacional han renunciado a su visa

Con el propósito de mostrar su apoyo al presidente Gustavo Petro porque le revocaron la visa, los miembros del Gobierno que han renunciado a su visa son:

Augusto Ocampo.

Rosa Villavicencio.

Germán Ávila.

Cielo Rusinque.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos también les revocó las visas a Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, y Angie Rodríguez, directora del Dapre.

* Pulzo.com se escribe con Z