Estados Unidos amplió las tensiones diplomáticas con Colombia al cancelar la visa del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, sumándose a una serie de altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro afectados por esta medida.

“Soy otra más de las personas del gabinete ministerial de Colombia a quien le fue cancelada la visa para viajar a los Estados Unidos. Nadie me quita el orgullo de haber presenciado en vivo el histórico y apoteósico discurso de mi presidente Petro ante la ONU. Lero, lero”, escribió Florián en X.

El hecho ocurre después de que Washington también le retirara el documento al propio presidente Petro, lo que profundizó la crisis en las relaciones bilaterales.

La decisión del gobierno de Donald Trump se originó tras las declaraciones de Petro en una manifestación en Nueva York, donde expresó un fuerte respaldo a la causa palestina y fue acusado por Estados Unidos de realizar “actos imprudentes e incendiarios”.

Estas posturas han sido interpretadas como una ruptura con la línea diplomática tradicional de Colombia, lo que llevó a Washington a tomar medidas restrictivas contra figuras clave del Ejecutivo.

En medio del Consejo de Ministros, Petro respondió arremetiendo contra Trump y acusándolo nuevamente de complicidad en lo que calificó como un “genocidio” en Gaza, intensificando así su discurso crítico hacia el mandatario estadounidense.

El ministro Juan Carlos Florián confirmó públicamente la cancelación de su visa a través de su cuenta de X, convirtiéndose en el último integrante del gabinete colombiano en enfrentar esta sanción que evidencia el deterioro de las relaciones entre ambos países.

