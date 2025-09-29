Una vez más, el presidente Gustavo Petro se refirió a las tensiones con Estados Unidos después de su intervención en la ONU y del retiro de visas tanto a él, como a varios de sus funcionarios.

Al respecto, el mandatario se refirió a nuevamente a la restricción y la incógnita sobre el cumplimiento de la agenda internacional con estas medidas.

“El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del que somos ya casi miembros y presidiremos, y usted no tiene visa ni yo tengo visa, ¿entonces qué? Es una estupidez del gobierno de los Estados Unidos, está quebrando el derecho internacional y no tiene derecho ni a quitarle la visa a nadie que vaya a hablar a Naciones Unidas o sobre temas que están en la discusión de Naciones Unidas”, dijo el primer mandatario dirigiéndose a sus funcionarios y preguntándole a la canciller Yolanda Villavicencio.

(Vea también: Vendría golpe a empresas por anuncio de Petro sobre tratados de comercio con EE. UU. e Israel)

Lee También

Además, el presidente habló directamente a su homónimo, Donald Trump, sobre este tema puntual. “Si olvida eso o no le cuentan y no lee, pues que alguien le lea, pero eso no significa que entonces nosotros no pongamos las demandas en Estados Unidos”, le dijo Petro al presidente de Estados Unidos.

Así mismo, Petro reiteró que las Naciones Unidas no deben continuar teniendo sede en Nueva York.

(Vea también: Trump se enfrasca en nueva pelea, en pulso final para evitar cierre del gobierno en EE. UU.)

🚨 🇨🇴🇺🇸 | “Es una estupidez del Gobierno de los Estados Unidos”, dijo Gustavo Petro sobre el retiro de su visa. También señaló que la sede de la ONU no debe seguir en Nueva York. pic.twitter.com/QtU3OQgQR9 — Iván Quiroga (@IvanQuiroga_Ok) September 30, 2025

Petro arremetió de nuevo contra Donald Trump

El presidente Gustavo Petro tampoco se guardó nada y lanzó una fuerte acusación contra Donald Trump, vinculándolo directamente con los crímenes en Gaza.

“Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, no merece más, sino la cárcel”, afirmó el mandatario colombiano, señalando que el respaldo del expresidente estadounidense a Israel lo hace responsable de los ataques contra el pueblo palestino.

Lee También

El presidente Gustavo Petro no solo apuntó contra Donald Trump, sino que también cuestionó con dureza al expresidente Joe Biden y al Partido Demócrata. Según reveló, durante sus conversaciones con Biden sobre la crisis en Gaza, el exmandatario reconoció la solidez de sus argumentos, pero decidió no actuar. Para Petro, esa falta de decisión tuvo consecuencias graves para el partido demócrata, al no asumir una postura firme frente al conflicto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.