El Gobierno de Estados Unidos podría entrar en cierre administrativo si demócratas y republicanos no logran un acuerdo de financiación antes de la medianoche del martes, informó CNN. El presidente Donald Trump y los líderes de su partido en el Congreso mantienen la presión sobre el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, a quien culpan del estancamiento.

Según CNN, Trump convocó a Schumer y a Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, a una reunión de última hora en la Casa Blanca. La cita busca convencerlos de aprobar el plan republicano sin incluir las extensiones de subsidios de Obamacare, exigidas por la oposición.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró al canal que el mandatario “quiere hablar con Chuck Schumer y Hakeem Jeffries y tratar de convencerlos de seguir el sentido común”.

Demócratas mantienen exigencias sobre salud

Los demócratas han insistido en que no respaldarán ninguna medida que no incluya la restauración de recortes en salud y la extensión de subsidios para inscritos en la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Cancelar los recortes, bajar los costos, salvar la atención médica”, resumió Jeffries en declaraciones a ABC. Tanto él como Schumer publicaron un comunicado conjunto asegurando que están “firmes en [su] determinación de evitar un cierre del Gobierno y abordar la crisis de atención médica republicana”.

Fuentes del Senado dijeron a CNN que esperan que la mayoría de legisladores demócratas se mantengan unidos, incluso si ello provoca una suspensión de operaciones federales.

Escenario de alto riesgo político en EE. UU.

Republicanos y demócratas ya se preparan para la batalla de mensajes. CNN citó a asesores de ambos partidos que anticipan un cierre “largo y de alto riesgo”. Los republicanos afirman que los demócratas “provocan la pelea”, mientras que la oposición asegura que el oficialismo busca hacer el cierre lo más doloroso posible para obligarlos a ceder.

Trump, por su parte, acusó a los demócratas de querer financiar la atención médica de migrantes indocumentados y suavizar políticas fronterizas, algo que el partido niega.

