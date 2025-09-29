Gustavo Petro volvió a levantar polémica por sus declaraciones en el consejo de ministros que llevó a cabo este lunes 28 de septiembre. El mandatario sigue tomando medidas luego de la descertificación de Estados Unidos y el retiro de su visa.

El presidente solicitó la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos, aunque no confirmó qué tipo de cambios habría. Para el caso del convenio económico con Israel, Petro aseguró que llegará a su fin.

“Nosotros no somos esa clase de comercio que arrodillamos la vida a la codicia, eso significa que también reformamos el TLC (con Estados Unidos) y que con Israel deja de haber TLC”, indicó el jefe de Estado.

Este anuncio pondría contra las cuerdas sobre todo a empresas que se dedican a la exportación de carbón que, aunque ya estaban afectadas por la suspensión de exportaciones, ahora les pidió vender sus concesiones.

“Las carboneras que exportan deben plegarse o vender sus concesiones y, ministro de Hacienda, las compramos. Porque me temo que hay más valor en la infraestructura que el carbón que estamos exportando”, agregó Petro.

#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) confirmó que pondrá fin al Tratado de Libre Comercio con Israel.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/cSyrgNytfE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

