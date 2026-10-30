Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una reciente publicación del expresidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate político la figura de Abelardo de la Espriella, presidente, en medio del escándalo conocido como el caso de las 48 mujeres. De acuerdo con lo revelado por Petro en ese mensaje, Carlos Ríos Puerta —quien se desempeña como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE)— y su hermana habrían prestado más de $1.600 millones a la campaña presidencial de De la Espriella. Según el exmandatario, esta contribución económica tendría como contraprestación el nombramiento de Ríos al frente del DAPRE.

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La acusación de Petro fue expuesta como un señalamiento que, hasta el momento, no implica la existencia de responsabilidad judicial alguna. Sin embargo, la mención directa de nombres y cifras aportó nuevo combustible a la controversia y llamó la atención de la opinión pública, que exige explicaciones claras a los implicados. En su pronunciamiento, el exjefe de Estado también señaló la realización de supuestas prácticas de vigilancia política dentro del DAPRE. De acuerdo con su versión, Ríos Puerta habría liderado interrogatorios a funcionarias por sus inclinaciones políticas y, presuntamente, algunas mujeres habrían sido presionadas tras manifestar su afinidad con el Pacto Histórico, la coalición de izquierda liderada por Petro. Estas acciones, según el expresidente, se habrían realizado sin la presencia de un abogado, lo que abre interrogantes sobre el respeto a las garantías laborales y los derechos fundamentales.

Petro calificó estos hechos como posibles abusos de poder e instó a la Procuraduría —la entidad encargada de la vigilancia disciplinaria en Colombia— a intervenir. También cuestionó duramente el rol de los órganos de inteligencia al declarar que "el DNI no es una Gestapo", haciendo alusión al Departamento Nacional de Inteligencia y comparándolo en sentido figurado con la policía secreta de la Alemania nazi. Además, el exmandatario pidió a las mujeres del Pacto Histórico acudir a organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar respaldo y hacer valer sus derechos.

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, las afirmaciones de Petro generan más preguntas alrededor del manejo al interior del DAPRE y la presunta relación entre los aportes económicos mencionados y nombramientos dentro del gobierno de De la Espriella. Mientras tanto, la sociedad espera que las autoridades correspondientes investiguen estos hechos y aclaren lo ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el DAPRE y cuál es su función en el gobierno colombiano?

El Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) es el organismo responsable de brindar apoyo estratégico y administrativo al presidente de Colombia. Según las fuentes referenciadas en el artículo, en este se toman decisiones de alto impacto y se gestionan asuntos clave de la administración pública nacional.

¿Cuáles son las acusaciones de Gustavo Petro sobre las 48 mujeres vinculadas al DAPRE?

De acuerdo con Petro, algunas mujeres trabajadoras del DAPRE habrían sido interrogadas acerca de sus preferencias políticas y presionadas por su cercanía al Pacto Histórico, lo que él calificó como presuntos abusos de poder y pidió que fueran investigados por la Procuraduría y observados por entidades internacionales como la OIT y la CIDH.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.